為演《芭比》阿Ken全身蜜蠟脫毛　《尚氣》劉思慕︰人生最痛經歷

電影《芭比》早前公開的宣傳照片,並釋出由瑪歌羅比主演的消息。(imdb)

經典兒童玩偶改編的同名電影《芭比》(Barbie),早前宣布演員陣容,將由「小丑女」瑪歌羅比(Margot Robbie)、賴恩高斯寧(Ryan Gosling)、劉思慕及韋費路(Will Ferrell)等主演。憑Marvel電影《尚氣與十環幫傳奇》(Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings)成名的華裔演員劉思慕早前接受外媒訪問時表示,自己為了演出其中一位阿Ken人偶,進行了全身蜜蠟脫毛,以呈現塑膠似的光澤。

劉思慕談到蜜蠟脫毛的經歷時坦言:「這是我人生最痛的經歷之一,但至少是一次具教育意義的經歷。我對每個月都經歷這件事一次的女性,由衷地感到佩服,這是我前所未有的想法。」雖然劉思慕未有披露更多有關《芭比》的資訊,但相信他與同樣飾演玩偶阿Ken的賴恩高斯寧,也要進行一樣的準備,而且在戲中將會有不少展現身材的機會。

劉思慕曾坦言自己在試鏡《芭比》時,對劇情及角色設定的了解微乎其微,但當他知道電影將會由姬達嘉域(Greta Gerwig)執導,並與Noah Baumbach共同編劇時,二話不說便接演角色。

電影《芭比》由華納兄弟投資開拍,《小婦人》(Little Women)金像級女導演姬達嘉域執導及編劇,預計將於2023年7月21日上映。