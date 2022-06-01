為演《芭比》阿Ken全身蜜蠟脫毛　《尚氣》劉思慕︰人生最痛經歷

電影《芭比》早前公開的宣傳照片，並釋出由瑪歌羅比主演的消息。（imdb）

經典兒童玩偶改編的同名電影《芭比》（Barbie），早前宣布演員陣容，將由「小丑女」瑪歌羅比（Margot Robbie）、賴恩高斯寧（Ryan Gosling）、劉思慕及韋費路（Will Ferrell）等主演。憑Marvel電影《尚氣與十環幫傳奇》（Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings）成名的華裔演員劉思慕早前接受外媒訪問時表示，自己為了演出其中一位阿Ken人偶，進行了全身蜜蠟脫毛，以呈現塑膠似的光澤。

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劉思慕談到蜜蠟脫毛的經歷時坦言：「這是我人生最痛的經歷之一，但至少是一次具教育意義的經歷。我對每個月都經歷這件事一次的女性，由衷地感到佩服，這是我前所未有的想法。」雖然劉思慕未有披露更多有關《芭比》的資訊，但相信他與同樣飾演玩偶阿Ken的賴恩高斯寧，也要進行一樣的準備，而且在戲中將會有不少展現身材的機會。

劉思慕曾坦言自己在試鏡《芭比》時，對劇情及角色設定的了解微乎其微，但當他知道電影將會由姬達嘉域（Greta Gerwig）執導，並與Noah Baumbach共同編劇時，二話不說便接演角色。

電影《芭比》由華納兄弟投資開拍，《小婦人》（Little Women）金像級女導演姬達嘉域執導及編劇，預計將於2023年7月21日上映。