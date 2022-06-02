恐怖片大導有意重現Twilight CP　讚二人分別成長為出色演員

《Crimes of the Future》的班底，電影由David Cronenberg（左二）執導，由Viggo Mortensen（右一）、Léa Seydoux（右二）及姬絲汀史釗活（左一）主演，電影早前於康城電影節中進行首映。（Getty Image）

加拿大恐怖片導演David Cronenberg近日推出電影《Crimes of the Future》，由《魔戒》（Lord of the Rings）Viggo Mortensen、《007：生死有時》Léa Seydoux及《暮光之城》（Twilight）系列姬絲汀史釗活（Kristen Stewart）主演。

《Crimes of the Future》電影海報。（imdb）

Cronenberg過往的電影作品，分別多次與憑《暮光之城》成名的羅拔柏迪臣（Robert Pattinson）與姬絲汀史釗活合作，但兩位銀幕內外的情侶，在分手後卻未曾同框演出。

加拿大恐怖片導演David Cronenberg。（Getty Image）

Cronenberg近日在外媒訪問中表示，姬絲汀史釗活其實是由羅拔柏迪臣向他介紹而認識、繼而展開合作，他坦言：「作為演員，他們分別發展得出色。而史釗活與柏迪臣亦分別與我合作得非常開心，對我而言，絕對可以想出一部電影，讓他們一起演出。」

羅拔柏迪臣與姬絲汀史釗活曾經因為拍攝《暮光之城》而擦出愛火。（Getty Image）

雖然Cronenberg亦指這個想法並不會於自己的下一部電影中發生，二人的影迷亦可能會期待二人在電影中會有某一種關係，但這個組合的重現，在理論上是可行的。

羅拔柏迪臣與姬絲汀史釗活在分手後，各自繼續演藝事業，但未有再度同框演出。（Getty Image）

《Crimes of the Future》早前於康城電影節上首映，贏得觀眾的掌聲，電影將會於6月3日在美國上映。