恐怖片大導有意重現Twilight CP　讚二人分別成長為出色演員

撰文：莫匡堯
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《Crimes of the Future》的班底，電影由David Cronenberg（左二）執導，由Viggo Mortensen（右一）、Léa Seydoux（右二）及姬絲汀史釗活（左一）主演，電影早前於康城電影節中進行首映。（Getty Image）

加拿大恐怖片導演David Cronenberg近日推出電影《Crimes of the Future》，由《魔戒》（Lord of the Rings）Viggo Mortensen、《007：生死有時》Léa Seydoux及《暮光之城》（Twilight）系列姬絲汀史釗活（Kristen Stewart）主演。

《Crimes of the Future》電影海報。（imdb）

Cronenberg過往的電影作品，分別多次與憑《暮光之城》成名的羅拔柏迪臣（Robert Pattinson）與姬絲汀史釗活合作，但兩位銀幕內外的情侶，在分手後卻未曾同框演出。

加拿大恐怖片導演David Cronenberg。（Getty Image）

Cronenberg近日在外媒訪問中表示，姬絲汀史釗活其實是由羅拔柏迪臣向他介紹而認識、繼而展開合作，他坦言：「作為演員，他們分別發展得出色。而史釗活與柏迪臣亦分別與我合作得非常開心，對我而言，絕對可以想出一部電影，讓他們一起演出。」

羅拔柏迪臣與姬絲汀史釗活曾經因為拍攝《暮光之城》而擦出愛火。（Getty Image）

雖然Cronenberg亦指這個想法並不會於自己的下一部電影中發生，二人的影迷亦可能會期待二人在電影中會有某一種關係，但這個組合的重現，在理論上是可行的。

羅拔柏迪臣與姬絲汀史釗活在分手後，各自繼續演藝事業，但未有再度同框演出。（Getty Image）

《Crimes of the Future》早前於康城電影節上首映，贏得觀眾的掌聲，電影將會於6月3日在美國上映。

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