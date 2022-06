恐怖片大導有意重現Twilight CP　讚二人分別成長為出色演員

《Crimes of the Future》的班底,電影由David Cronenberg(左二)執導,由Viggo Mortensen(右一)、Léa Seydoux(右二)及姬絲汀史釗活(左一)主演,電影早前於康城電影節中進行首映。(Getty Image)

加拿大恐怖片導演David Cronenberg近日推出電影《Crimes of the Future》,由《魔戒》(Lord of the Rings)Viggo Mortensen、《007:生死有時》Léa Seydoux及《暮光之城》(Twilight)系列姬絲汀史釗活(Kristen Stewart)主演。

Cronenberg過往的電影作品,分別多次與憑《暮光之城》成名的羅拔柏迪臣(Robert Pattinson)與姬絲汀史釗活合作,但兩位銀幕內外的情侶,在分手後卻未曾同框演出。

Cronenberg近日在外媒訪問中表示,姬絲汀史釗活其實是由羅拔柏迪臣向他介紹而認識、繼而展開合作,他坦言:「作為演員,他們分別發展得出色。而史釗活與柏迪臣亦分別與我合作得非常開心,對我而言,絕對可以想出一部電影,讓他們一起演出。」

羅拔柏迪臣與姬絲汀史釗活曾經因為拍攝《暮光之城》而擦出愛火。(Getty Image)

雖然Cronenberg亦指這個想法並不會於自己的下一部電影中發生,二人的影迷亦可能會期待二人在電影中會有某一種關係,但這個組合的重現,在理論上是可行的。

羅拔柏迪臣與姬絲汀史釗活在分手後,各自繼續演藝事業,但未有再度同框演出。(Getty Image)

《Crimes of the Future》早前於康城電影節上首映,贏得觀眾的掌聲,電影將會於6月3日在美國上映。