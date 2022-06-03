尊尼特普用6年洗脫「家暴男」污名　靠一個關鍵才能在美國勝出

荷里活影星尊尼特普（Johnny Depp）與前妻安芭赫德（Amber Heard）的家暴誹謗官司由四月中開庭，經過六星期的審判及13小時的審議，陪審團一致裁定尊尼勝訴，而安芭則要向前夫賠償1035美元（約8千萬港元）。有不少網民都有跟進這宗「世紀官司」，對於為何尊尼於英國的誹謗官司會敗訴，但今次終於能夠洗脫「家暴男」的污名而感到不解。

陪審團於昨日香港時間凌晨一致裁定尊尼勝訴。（CFP）

安芭曾在庭上表示，這幾年為打官司幾乎花光了所有錢，如果未能賠償1035萬美元怎麼辦？（CFP）

尊尼與安芭合作於2009年因拍攝攝電影《加勒比醉愛日記》（The Rum Diary）而邂逅，兩人於2012年開始拍拖，並於三年後拉埋天窗。可惜結婚1年多，女方申請離婚及家暴保護令，雙方在2016年8月和解，女方承諾將700萬美元和解金，捐給洛杉磯兒童醫院及美國公民自由聯盟組織，兩人2017年初正式離婚。

兩人的婚姻只維持了1年多。（Getty Images）

對於英國媒體《太陽報》曾在尊尼與安芭的相關報道中，直指尊尼為「Wife beater」（家暴男），他決定高尚倫敦皇家司法院，想該報所屬的新聞集團報業控告誹謗。案件於2020年7月開庭，雙方提交多項證據，當時尊尼要告的是新聞集團，而安芭則是新聞集團的證人。審判過程用了四個月，但法官認為關於尊尼的14項家暴證據中，有12項正確，判決他敗訴。雖然尊尼隨即提交上訴，卻在2021年3月被駁回。

有專家為何尊尼於英國的誹謗官司會敗訴，而今次在美國審訊才能還以清白，最主要是看陪審團如何審議。由於今次尊尼要控告安芭誹謗在2018年在《華盛頓郵報》中撰寫文章指自己是家暴受害者，但在審訊的過程中，安芭被揭婚內出軌、謊話連篇及偽造證據，加上連番情緒失控，讓陪審團看清了事實。雖然安芭被判敗訴後計劃上訴，但要成功的機會非常渺茫。