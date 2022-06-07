金像獎特刊｜廖子妤性感露背搶鏡　古天樂憑《梅艷芳》轉戰男配角

香港電影金像奬協會今日（7/6）發放榮獲提名《第四十屆香港電影金像奬》最佳男配角及最佳女配角各候選人的造型照。

今屆男女配角獎項都競爭激烈。（官方相片）

今屆金像獎最佳男配角的最後五強實力不容忽視，先有影帝級人馬古天樂，憑《梅艷芳》一片飾演一代歌后的恩師兼摯友劉培基，而獲提名。繼而有「金馬影帝」謝君豪，在《濁水漂流》中演繹露宿者亦入圍。至於綠葉王林雪也憑《殺出個黃昏》加入戰團。更令人意外是兩位新演員柯煒林及馮皓揚，分別憑《濁水漂流》及《媽媽的神奇小子》，同時獲提名「最佳男配角」及「最佳新演員」兩項提名。

至於本屆「最佳女配角」，同樣是資深演員與新秀之爭，貴為「金像影后」的鮑姐鮑起靜，憑《除暴》中演繹澡堂老闆娘第五度獲提名「最佳女配角」，而「金馬影后」李麗珍在《濁水漂流》中則飾演出獄後的露宿者。以性感露背打扮的廖子妤，今年是女配得主大熱，事關她憑兩個角色入圍，分別在《梅艷芳》飾演梅愛芳及《智齒》中飾演殘疾毒販 Coco 姐，兩種風格任評審揀選。

而新人鍾雪瑩就憑《殺出個黃昏》中扮演欲尋死的未婚懷孕少女，與老戲骨謝賢合演一段「爺孫情」，成功為她帶來「最佳女配角」及「最佳新演員」兩項提名。另外，從未參演的白浪，在電影《奪冠》中演繹母親郎平在球壇的奮鬥史，在銀幕上延續母親的堅毅。