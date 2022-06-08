《壯志凌雲》真機師外號超爆笑　雷神Rambo「魔戒」全部都講反話

電影《壯志凌雲：獨行俠》（Top Gun: Maverick）票房全球大收，更創下湯告魯斯（Tom Cruise）個人最佳開畫票房紀錄，當中香港上映兩星期已過4000萬，非常厲害。

韋基馬和湯告魯斯，在《壯志凌雲》中分別叫「冰人」同「獨行俠」，好有型。（電影《壯志凌雲》截圖）

電影今集副題是「獨行俠」，即是湯告魯斯在戲中角色的外號，相當有型，就連身邊的機師也叫冰人、鵝頭、毒蛇、狼人，個個都有頭有面，不過據外國一個名為F16.net的網頁透露，原來真實的機師外號個個都係花名嚟，全部源於一單單爆笑醜事，絕無「獨行俠」叫得咁有型。

湯告魯斯當年在戲中的造型，包括Ray-Ban太陽眼鏡再次大熱。（《壯志凌雲》劇照，imdb）

話說有網站訪問過真正的戰鬥機機師，問及電影所展示的飛行員日常是否如實，結果機師透露在《壯志凌雲》中，最不貼近現實的是角色的外號名，Maverick（獨行俠）、Iceman（冰人）、Wolfman（狼人）統統係威係勢，但原來真正的外號（Callsign）通常會從當事人的搞笑事命名，網站亦節錄了部分出來跟大家分享。

《壯志凌雲》的經典「主角」F-14 Tomcat雄貓式戰機。（網上圖片）

Alphabet（字母）︰由於機師的全名為 Varsonofy Krestovozdvizhensky，太長太複雜，大家索性叫佢做「字母」。

Lube（潤滑劑）︰因為該機師的英文名縮寫是︰K.Y.。

Bambi （小鹿斑比）︰一次戰機降落時意外輾死一頭懷孕的母鹿。

（《小鹿斑比》劇照）

Big Mac（巨無霸）︰機師姓 McDonald。

Berlin （柏林）︰戰機滑行時不慎撞到圍牆。

Vincent︰這不是英文，而是法文"Vingt centimètres"的縮寫，意思是20cm，據說是指該名機師的下體是全飛行學校最大的。

Excel︰笑指該機師在學校時期，鍾情用Excel作筆記。

Gucci︰當事人一次在酒吧，不小心嘔吐在某女士的Gucci手袋裡。

Handsome（型男）︰據說是全飛行學校最醜樣的飛行員。

Rambo︰全飛行學校最瘦弱的一人。

(《第一滴血》劇照）

Pampers（紙尿片）︰在一次驚險飛行中，不小心在機上漏尿。

T-Rex（暴龍）︰該名機師以驚人速度吃完兩份烤肋排，速度之快無人能及，故被譽為暴龍。

電影中暴龍追車的畫面深入民心。（《侏羅紀公園》電影截圖）

Thor （雷神）︰維修時誤將鐵鎚敲到自己拇指上，整個過程仲要被地勤人員目擊。

Frodo（佛羅多《魔戒》主角）︰一名學員在拉斯維加斯睇脫衣舞表演時，遺失了自己的訂婚戒指。