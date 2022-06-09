怪奇物語4｜Jamie Bower公開魔王上妝過程　獲劇迷封為最靚仔反派

Netflix人氣劇《怪奇物語》（Stranger Things）第四季上半部已於5月底回歸，劇迷除了看到前所未見的黑暗恐怖氛圍，更揭開了「顛倒世界」（The Upside Down）開啟之謎、終極不死魔王Vecna瘋狂殺人及與Eleven對戰的原因。而飾演Vecna的演員Jamie Campbell Bower日前就在社交平台上載了特輯化妝的幕後花絮。

第四季將會一分為二推出，上半部於日前（27/5）上架，下半部則在7月1日回歸。（Netflix）

*以下內容有新一季劇透，還未收看人士請自行斟酌閱讀。

第四季全新恐怖反派Vecna。（劇照）

第四季的結局揭開了「顛倒世界」開啟的原因，還有Vecna的真實身份其實就是1959年滅門血案的兇手，同時亦是Eleven在霍金斯實驗室的001及看護Peter。Eleven在錯信Peter的情況下，協助對方脫離Papa的控制，可惜Peter竟然在實驗室中大開殺戒，Eleven為了彌補錯失而與對方決一死戰，期間更將Peter封印在「顛倒世界」，其後變成了打不死的魔王。

飾演Vecna的演員Jamie Campbell Bower日前Instagram公開Vecna的上妝過程，並在訪問中透露《怪奇物語》團隊為了呈現最迫真的狀態，因而放棄特效，所以每天都需要花7小時特技化妝及穿上假體，工程繁複又複雜。有大量女劇迷都大讚Bower的演出，更指他擁有既邪惡又迷人的特質，並封Bower為最靚仔反派。