Marvel版「自殺特攻隊」開拍電影　邊幾個漫畫角色有機會組隊？

《Thunderbolts》漫畫的標誌。（Marvel官方網站圖片）

Marvel電影宇宙（MCU）在復仇者的主線故事於第三階段完結後，除了不斷開發新英雄故事外，亦宣佈開拍首部反英雄電影《Thunderbolts》，籌組Marvel宇宙的「自殺特攻隊」。

據外媒報道，Marvel已確定由Jake Schreier擔任《Thunderbolts》的導演，並由《黑寡婦》（Black Widow）、《雷神奇俠3：諸神黃昏》（Thor：Ragnarok）編劇Eric Pearson負責編寫劇本。

《Thunderbolts》根據Marvel的同名漫畫改編，齊集一眾漫畫奸角，組織對抗復仇者聯盟及捍衞者聯盟的「自殺特攻隊」。根據Marvel漫畫及MCU第四階段的發展，《美國隊長》系列的奸角、在《Falcon and the Winter Soldier》戲份甚重的Baron Zemo（Daniel Brühl飾演）、U.S. Agent（Wyatt Russell飾演）、《黑寡婦》系列的Taskmaster（Olga Kurylenko飾演）及「黑寡婦二代」Yelena Bolova（Florence Pugh飾演），均極有可能參與《Thunderbolts》。

而在Marvel漫畫中，《美國隊長》（Captain America）系列的Dr Zola、毒魔（Venom）、死侍（Deadpool）及《夜魔俠》（Dare Devil）的奸角「金霸王」Wilson Fisk，亦屬於Thundebolts的核心成員，相信亦有機會於電影中亮相。