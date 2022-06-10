《如果30歲還是處男》開畫報喜　創日本真人電影最高開畫紀錄

電影在疫情最嚴重時拍攝，大家都嚴守防疫措施。（《 如果30歲還是處男》劇照）

日本浪漫BL喜劇《如果30歲還是處男，似乎就能成為魔法師》紅爆亞洲，講述30歲而未有戀愛經驗保持處男之身的安達得到傳說中的魔法。電影版由電視劇原班人馬赤楚衛二、町田啓太、淺香航大、優太朗傾情演出，於日本及台灣上映無論口碑票房皆取得好成績。電影於昨日（6月9日）在香港上映，在一眾粉絲力撐下，旋即登上新片開畫票房冠軍，並成為香港本年度目前為止最高開畫票房紀錄的真人日本電影！

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在電視劇中安達無意間發現公司業務王牌黑澤竟然暗戀自己 ，平凡的安達內心興起波瀾，從此無法平靜！於《電影版 如果30歲還是處男，似乎就能成為魔法師》中故事一開始兩人已經正式展開甜蜜關係，但安達仍舊擁有魔法，意味安達仍是處男之身？故事更講到安達將被公司派去長崎工幹，這段剛萌芽的關係即將要面對遠距離戀愛的挑戰？

劇集令馬赤楚衛二、町田啓太二人爆紅。（《 如果30歲還是處男》劇照）

《電影版 如果30歲還是處男，似乎就能成為魔法師》繼日本及台灣後，正式於昨日 (6月9日) 香港全線多達39間戲院上映，承載著眾多粉絲的等待和冀盼，讓香港開畫日票房收達HK$258,990，更壓倒《死亡立方》成為本年度香港目前為止最高開畫票房的日本真人電影！除了首日票房報捷外，大量粉絲不停集氣及查詢兩條絕密及並未放映的電影製作特輯，為滿足各大劇迷心願，電影公司今日特別宣佈，兩條絕密製作特輯將於香港上映第二週、即6月16日 – 22日於戲院電影放映完畢後播放。香港亦與日本及台灣一樣，這兩條特輯將只限戲院觀賞並只得一星期時間放映。