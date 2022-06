去年尾上映的《蜘蛛俠:不戰無歸》(Spider-Man: No Way Home),憑著三代蜘蛛俠同場的招徠,在新冠肺炎疫情下全球票房仍大賣19億美元(將148億港元),成為2021年以及疫情以來最賣座電影。

「歡樂加長版」加入更多三代同堂的畫面。(劇照)

片方日前宣布電影將推出名為《Spider-Man: No Way Home: The More Fun Stuff Version》的「歡樂加長版」,加入約15分鐘從未曝光的片段,並安排於今年9月在北美地區上映。加長內容包括更多「夜魔俠」(Daredevil)鏡頭、三代蜘蛛俠合體互動,以及蜘蛛俠與「惡魔」(Green Goblin)對戰等,加長版片長為165分鐘,暫未確定香港會否上映。