夜校｜葛民輝詹瑞文老拍檔再度合作　阿葛：劉翁導演好記仇

香港電影《夜校》於6月13日舉行開鏡典禮，由導演兼編劇劉翁攜同MC張天賦、凌文龍、李靜儀、郭奕芯、方詠琳、吳肇軒等一眾主演，並特別演出的葛民輝、詹瑞文一同出席，祈求電影拍攝順利及票房大好。

電影《夜校》舉行開鏡典禮，一眾台前幕後共同出席。（梁碧玲 攝）

《夜校》導演劉翁「碌盡人情咭」，請來兩大笑匠葛民輝、詹瑞文再度同框合作。詹瑞文笑指：「能夠返來香港拍電影非常開心，同老拍檔葛民輝合作，一定好好玩！又有新演員，所以連片酬都冇講，就應承來做！」

電影《夜校》中，兩大笑匠葛民輝（前二）與詹瑞文（右二）再度同框演出。（梁碧玲 攝）`

葛民輝與詹瑞文的角色造型均留有鬍鬚，詹sir指雖然沒有「夾定」，但這個年紀的演員都喜歡留一點鬍鬚、飾演老一點的角色。他亦又笑言：「導演話我啲鬚太白喇，想我喺造型上有突破，本來要我染鬍鬚嘅顏色，但我話唔好染喇，我啲皮膚好寶貴！所以每日就會按佢嘅要求去剪啲鬚，再用睫毛膏去處理，所以我化妝都花唔少時間。」

詹瑞文的造型配搭上一臉的鬍鬚，「型佬味」極濃。（梁碧玲 攝）

葛民輝事隔兩年再次參演劉翁執導的作品，開玩笑指：「電影圈係好黑暗㗎，遇上好劇本就未必有我，但係有啲壞導演會永遠記住你！」對於電影有機會與多位女新人合作，阿葛笑指自己與其他演員合作的女演員反差很大：「真係人間地獄一樣，我呢啲『三高』嘅唔排隊㗎喇，讓下老人家先！所以娛樂圈係好黑暗，奉勸各位如果想入行就唔好得罪導演，好多導演係好長情、好記仇同小器囉！」

葛民輝與劉翁合作多年，笑指對方是「記仇」的導演。（梁碧玲 攝）

同類的香港小本電影製作，葛民輝指這部電影相比《買凶拍人》更「凶」：「以前最多係組數緊張啲，工作人員就要『拍爛檔』啲，但係今時今日唔係拍菲林、轉用數碼就好好多。」阿葛亦笑指拍劉翁的電影有一個好處：「劉翁開工真係唔會餓親你！」他指雖然現在沒有茶水的崗位，但不論兩年前抑或這一次，在現場一樣『食唔停』。