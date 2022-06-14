《一樣的天空》與林德信粵劇電音交流　米雪︰呢個crossover好潮

慶祝香港回歸25周年的《一樣的天空》，由銀都機構、英皇電影、寰亞電影及天下一電影聯手出品，著名電影人莊澄監製，集結四位新一代導演陳翊恆、潘梓然、侯楚峰及葉正恒共同執導，將於6月23日上映。

戲中林德信有自己的樂隊，會與肥腸及郭東彩作街頭表演，有趣是除了林德信，肥腸和郭東彩都不懂樂器。（《一樣的天空》劇照）

《一樣的天空》透過四個單元展現追尋理想的熱誠，也希望從中促進文化傳承和融合。其中一個單元《梨園荊夢》，講述音樂系學生宇豪（林德信Alex 飾）和名伶鳴鳳（米雪 飾）惺惺相惜，突破傅統大膽聯乘粤劇折子戲和流行音樂，拼湊出令人驚喜、融合中西文化的創意。

Alex表示：「好高興與米雪姐合唱，她更以突破的粵劇糅合Hip Hop唱腔演唱，效果出乎意料之外，很有新鮮感！」（《一樣的天空》劇照）

戲中林德信有自己的樂隊，會與肥腸及郭東彩作街頭表演，有趣是除了林德信，肥腸和郭東彩都不懂樂器。另外，戲中有幕電音與粵劇互JAM的場面，三位亦特別前去學習粵劇，更難得的是米雪和石修也願意抽空學習電子音樂，令演出更加逼真。劇組更找來唱作歌手鄭嘉嘉創作了一首結合折子戲《昭君出塞》的電音歌曲《THE WAY昭君出塞》，讓米雪姐和Alex合唱。他們更突破粵劇體裁，以電子音樂伴奏演出折子戲。

米雪姐聲稱聽到可以在戲中演繹名伶角色，化大戲妝，已覺得興奮。（《一樣的天空》劇照）

Alex表示：「好高興與米雪姐合唱，她更以突破的粵劇糅合Hip Hop唱腔演唱，效果出乎意料之外，很有新鮮感！」米雪指：「今次粵劇與電子音樂crossover好潮，非常厲害。」鄭嘉嘉亦為《一樣的天空》創作了主題曲《追夢者們》，由Alex主唱，唱出追夢的決心，配合電影場面，喚起觀眾的熱血感覺。