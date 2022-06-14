被消失的凶案︱梁敏儀復出與何華超拍情慾戲　「事前預演冇尷尬」

《被消失的凶案》一眾主演及導演出席電影的首映禮。（葉志明 攝）

羅守耀最新執導作品《被消失的凶案》今日（14日）於戲院舉行首映禮，身兼導演與編劇的羅守耀，攜同陳靜、邵美琪、林雪、何華超、張達明、梁敏儀等一眾主演出席。導演與主演們大方分享《被消失的凶案》創作與拍攝的歷程，但大家都默契十足地對電影裡錯綜複雜的人物關係絕口不提，刻意故弄玄虛，留待觀眾入場觀映時自行發掘。

《被消失的凶案》電影海報。（電影公司提供）

《被消失的凶案》保持羅守耀導演的一貫血腥暴力的創作風格，更將何華超打造成好色暴力狂「刀疤勇」，對戲中多位女角色施暴侵犯，其中一位「受害者」由何華超多年老拍檔梁敏儀（Winnie）飾演。對於又在電影中慘被強姦，Winnie在訪問中透露：「今次的演出在情慾戲外，心理的演出有很大的突破，我這位『神秘人妻』有大量不可告人的秘密，被刀疤勇捉住了痛腳，所以才會發展出被強姦的情慾橋段。」

梁敏儀出席電影《被消失的凶案》的首映禮。（葉志明 攝）

Winnie曾經與華超多次合作，直言沒有顧慮太多：「因為同華超好熟，彼此之間已經有默契，但我們作為演員事前必定會溝通，尤其拍攝有身體接觸的戲份，要事前預演排戲，拍攝才會暢順。」

梁敏儀出席電影《被消失的凶案》的首映禮時接受訪問。（葉志明 攝）

疫情後留在香港發展的梁敏儀，起初收到演出的邀請時大感錯愕：「很久沒有在香港拍電影，為甚麼突然想起我呢？」雖然從未與羅守耀導演合作，因為看過他的作品，而且不少演員包括何華超、張達明、張兆輝、洪天明等都曾經合作，所以便決定接拍。

所謂一物治一物，何華超飾演的刀疤勇欺壓侵犯鄰居與妻兒的同時，被林雪飾演的黑道大哥上門追債，在群毆毒打至苦苦求饒。林雪對於自己在《被消失的凶案》飾演的角色感到異常興奮，笑言：「我這次是古惑仔的大惡人！有很多『𡃁』，我自己本身也沒有這麼多手下，只有家中的兩個小朋友！」

林雪出席電影《被消失的凶案》的首映禮，戲中飾演有背景的惡人。（葉志明 攝）

林雪帶着手下上門向刀疤勇追債的一幕，在刀疤勇居住的劏房內拍攝，劇組為了拍攝刀疤勇與言鳳萍（陳靜 飾）的生活環境，耗資近七位數字搭建狹窄而適合拍攝的劏房景。要在狹窄的環境內上演追債繼而毒打的橋段，林雪笑指毫不困難：「不要看我身型肥胖，其實我身手很敏捷，打人等各樣的戲也做得到！」

林雪出席電影《被消失的凶案》的首映禮時接受訪問。（葉志明 攝）

對於拍攝時華超在被毆打期間受傷，林雪笑指：「事先聲明，我沒有出手打，是我的手下打成這樣的。」他期後亦指，大家在華超受傷後也極為緊張，急忙為他處理傷患。

雖然在《被消失的凶手》裡的戲份不多，但林雪的黑道大哥角色與長衫圍巾的造型依然十分突出，他特別感謝導演：「羅導演拍戲非常認真，雖然戲份不多，但他也特意安排一天，與我討論由我飾演的角色，非常專業。」