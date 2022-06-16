《雷神奇俠4》再有動物上角色海報　《Ｍarvel隊長》貓貓最受歡迎

Marvel今年有多部超級鉅製一部接一部上映，《雷神奇俠4: 愛與雷霆》(Thor: Love and Thunder) 亦強勢回歸稱霸暑假檔期。更成為MCU史上首個擁有四部個人電影的超級英雄，可見其大受歡迎程度。



雷神成為MCU史上首個擁有四部個人電影的超級英雄，可見其大受歡迎程度。（《雷神奇俠4》海報）

今集劇情承接《復仇者聯盟4：終局之戰》(Avengers: Endgame)，星光熠熠的演員陣容除了深得影迷歡心的「雷神」基斯咸士禾夫 (Chris Hemsworth)、「星爵」基斯柏特 (Chris Pratt)、「女武神」泰莎湯遜 (Tessa Thompson) 、石頭人「強岳」 泰格韋替替 (Taika Waititi)，以及一眾銀河守護隊成員之外，最大亮點是金像影后妮坦莉寶雯 (Natalie Portman) 飾演的「雷神」好耐以前嘅前女友珍矚目回歸。不過更有趣是角色海報出現兩頭羊，非常可愛。未知牠們在戲中佔上甚麼重要位置。其實近年Marvel都喜歡為動物角色出角色海報，相當大愛。

在最新預告片更首度以「女雷神」造型亮相，高舉「雷霆戰鎚」，令人萬分期待她的全新故事線！另外還有《蝙蝠俠：黑夜之神》(The Dark Knight) 金像影帝基斯頓比爾 (Christian Bale) 首度加盟，飾演大反派屠神者戈爾（Gorr the God Butcher），勢必為MCU帶來前所未見的新戲象！