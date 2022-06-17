被消失的凶案︱何華超近十年最狂野演出　辯稱暴打Dada︰愛嘅表現

《被消失的凶案》於6月16日正式上映，電影由羅守耀執導及編劇，並由張兆輝、陳靜（Dada）、洪天明、邵美琪、何華超、張達明等主演。劇情講述何華超飾演的「刀疤勇」，長期對陳靜飾演的妻子言鳳萍施以家暴虐打，並侵犯鄰居與招惹黑道社團人物，當刀疤勇被發現死亡後，警方介入調查，身邊的相關人物亦因此成為疑犯。



《被消失的凶案》電影海報。（電影公司提供）

主演電影的陳靜與何華超，日前接受《香港01》專訪時，分享拍攝《被消失的凶案》期間的經歷。何華超接到導演羅守耀的演出邀請時，得知將由Dada飾演自己的妻子，大感錯愕：「記得第一日約談時，告訴我妻子將由Dada飾演，我第一個反應是：『吓！咁靚嘅女仔做一個咁賤格嘅人嘅老婆？會唔會好奇怪？』我們之間更有一個兒子，他說沒關係，Dada已經很接受這個角色，正在計劃如何飾演一位年輕的母親。」

陳靜與何華超在電影中飾演夫妻。（葉志明 攝）

而Dada接到劇本的時候，亦對角色充滿把握：「當我看到言鳳萍這個角色，是一個被家暴、飽經痛苦的角色時，我已經能夠想像，並知道這是我有把握可以做到的角色。導演亦預先花許多時間，向我表達他理想中的人物該如何呈現。」對於故事的背景設定，Dada亦覺得充滿吸引力：「因為故事圍繞着一群比較基層的人物，又取材自一宗真實的案件——發生於1983年的水箱藏屍案，懸疑的題材甚具吸引力。而一具屍體的發現，慢慢延伸到劏房裡的其他住戶，各自面對的問題，整個故事的畫面十分完整，豐富了我的想像。」

電影中，與Dada有對手戲的除了何華超，亦有飾演鄰居「爛面超」的洪天明，Dada在二人之間，演譯着截然不同的面貌：「我的角色在家庭裡，根本無法脫身，沒有出路。所以就算他對我拳打腳踢，一個目不識丁的無知婦孺，沒有出走的空間。於是恐懼令自己變得十分渺少，去依賴、依附丈夫，及至一個地步，覺得他對我的暴打亦是愛的一種表現，誤以為是愛的方式。」

陳靜在戲中被何華超虐打，卻一度認為是愛的表現方式。（葉志明 攝）

相反，「爛面超」的出現，扭轉了言鳳萍的生命：「一個身心都受到傷害的人，遇到一個對自己好，又對我兒子好的人，便出現了轉變。原本我連跟陌生人交談也不敢，也不敢化妝打扮，但天明的出現便帶來轉機。」

何華超過去曾經在電影裡飾演不少心理不平衡、行為變態的角色，但當他談到《被消失的凶案》時，便表示這次可以算是近十年來最狂野的演出。「很少機會接到一個『去得咁盡』的角色，因為之前的演出都受篇幅所限，所以無法演譯得如此徹底。簡單而言，『任何一個女人都會衰喺我手上』，我有妻子也不夠，還要去嫖妓，嫖妓之餘更去尋找一些強姦的目標，這是一種病態的行為，完全失控。」Dada亦補充指華超的角色長期處於失控的狀態：「行為十分失控，而且精神上有問題。」

何華超在戲中的角色設定非常扭曲，坦言是近十年最狂野的一次演出。（葉志明 攝）

從影多年，何華超指自己也曾經有過入戲太深，而被角色影響現實生活的經歷：「以前拍《疊影殺機》的時候，最初我無法抽離角色，對所有人物、事物也感討厭，那時候會出手打人，似有幾種人格在裡面，十分複雜，在裡面不斷鬥爭。但這次因為經驗足夠，懂得如何拒絕沉迷在角色當中，令我能夠抽離出來。」華超亦坦誠分享沉迷角色的弊處：「雖然這次入戲沒有嚇到太太與小朋友，但剛才提及的那一次，連我的朋友也感到害怕，幸好得到朋友的提醒，坦白告訴我這個問題，要我從角色裡重新走出來。」

何華超坦誠分享沉迷角色曾經對日常生活帶來重大的負面影響。（葉志明 攝）

銀幕形象不僅會影響作為演員的日常生活，更有可能影響觀眾與影迷的觀感，何華超直言沒有同類的事情發生：「我現在經常種菜、形象十分健康！而且多做運動、踏單車，好像Dada一樣非常運動型。況且外間知道我有宗教信仰，所以也未曾發生令觀眾混淆的情況。」Dada亦指現今的觀眾十分聰明，不會被銀幕上的角色混淆：「畢竟你是一名演員，而角色純屬虛構！不會發生有人在街上向你擲雞蛋，絕對不會發生！」華超則笑指：「但網上總有人會討論這一個衰人。」Dada則樂觀地視為觀眾對自己演技的認同。

陳靜指現在的觀眾十分聰明，並不會混淆銀幕上的角色與現實生活中的演員。（葉志明 攝）

至於電影裡的家暴場面，雖然在預告片段中相當暴烈，但一切也經過悉心的指導與安排，Dada表示：「我們也希望動作場面能夠精準地演譯，但現場有許多狀況，例如佈景都會臨場時作出改動，所以我們也會預早進行多幾次排練。」何華超則表示，這次的動作場面比以往困難得多：「其實相比以往拍打戲更艱難，因為以前有招式，你拳我一腳，大家知道下一步如何擋格，彼此有互動。但這次相反，許多虐打場面都比較單向，而且牽涉家居用品，衣架我又用、連櫈我也有用到，變成了一般的打鬥。」Dada補充指：「而且空間很狹窄，只有100呎，甚至80呎，拍攝時需要遷就，十分辛苦。」

在銀幕上，何華超看似對Dada拳拳到肉，毫不留手，但他表示亦會利用「借位」進行拍攝：「有時也會真打、有接觸到，不會隔空地打，當然如果鏡頭完全遮擋着，便沒有所謂，但如果鏡頭拍攝得到，便唯有真打。」而Dada亦事先做好心理準備：「演出任何的動作戲份，也一定有類似的情況，所以並沒有太大問題。」

拍攝陳靜與何華超第一場戲的當日，華超便在拍攝期間被動作指導誤傷肋骨。（葉志明 攝）

雖然如此，但拍攝總會發生意外，何華超在與Dada對戲的第一日，便不幸受傷，Dada回憶當日的情況時，亦不禁流露出一絲關切：「當日我剛剛埋位，他便受了傷。他的肋骨位置，被兩位武指錯手踢傷。但接下來便要拍攝他打我的戲份。其實他一直也沒有出聲，直至他無法發聲，聲音變得沙啞，大家才知道他剛剛受了傷。我當時看在眼內，連淚水也忍不住滴出來。」

何華超雖然在拍攝期間自知受了傷，但仍然表現出專業的一面：「受傷之後，我只告訴了導演：『老實講，我就受咗傷㗎喇，我盡拍，拍到幾多得幾多！』其他人完全不知情。導演決定繼續拍攝，於是就拍到收工，基本上當日的場口沒有『甩場』。」

何華超在拍攝現場，只將受傷的情況告知導演，更敬業地提出希望完成當日的拍攝。（葉志明 攝）

在動作場面以外，Dada與華超亦各自為了角色重新打造形象，Dada則重提為《Baby復仇記》增重二十磅的歷經：「我並不追求演譯漂亮的角色，我喜歡不化妝，亦不介意，只需要做好自己的角色。之前拍懷孕的戲份，需要增肥，身形腫脹，這次亦故意不太講究飲食，沒有刻意做運動。我覺得做主婦可以比較肥胖，似一個師奶。」

而為電影增磅的亦不止Dada一人，連何華超也要為演出放下節食的習慣：「我體型本身很瘦，導演就要求我增肥，我起初不太理解：『我吸毒喎！點解要增肥呀？』」導演就指出：『你唔好諗住吸毒嗰啲就係瘦嘅，吸毒嗰啲人好肥㗎！』於是我便嘗試增肥，其實從來也未試過，拍電影的時候有個大肚腩。」