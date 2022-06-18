衛詩、Manson為《貓王》大唱經典　Jill︰睇完套戲真係會無限Loop

全球瘋魔音樂傳奇大電影《貓王》(ELVIS)，將於下星期四（23／6）上映，早前電影公司邀請了靚聲衛詩（Jill）和「造星」出身的張進翹（Mansonvibes）聯手演出「One Night With Elvis」一口氣唱出多首貓王經典歌曲，多位歌手演員朋友如陳柏宇、林德信、Dear Jane主音Tim 、鍾舒祺、梁雍婷等到場支持。

二人演出相當投入，令現場氣氛熱烈。（大會相片）

電影《貓王》將已故搖滾傳奇天王「貓王」皮禮士利 (Elvis Presley) 的一生，震撼而感動地重現大銀幕。當晚衛詩唱出《I’ll Fly Away 》、《That’s All Right》、《Heartbreak Hotel》、《Unchained Melody》多首經典，而Jill更率先觀看了電影：「電影中的歌曲睇完真係會無限loop，加上一直都好喜歡導演巴茲雷曼 (Baz Luhrmann) 嘅作品，今次新戲一貫佢嘅風格！而男主角奧斯汀畢拿 (Austin Butler)演出貓王神髓，更加係我鍾意嘅type，好靚仔呀！」

衛詩唱出〈I’ll Fly Away 〉、〈That’s All Right〉、〈Heartbreak Hotel〉、〈Unchained Melody〉多首經典。(大會相片)

Manson為大家一口氣演出〈Jailhouse Rock〉、〈Trouble〉、〈Hound Dog〉。（大會相片）

至於Manson也為大家一口氣演出《Jailhouse Rock》、《Trouble》、《Hound Dog》。作為90後，何解會對貓王如此有興趣？Manson表示：「就算從來無見過貓王，但貓王對流行、音樂上嘅影響深遠，不論是否喜歡玩音樂，相信都會聽過貓王。而貓王經典歌多不勝數，又點會唔鍾意！所以下星期電影上映，我都要抽時間去戲院睇，期待透過電影可以了解到貓王嘅一生！」而衛詩和Manson最後更一同encore， 聯手將經典歌曲《Can’t Help Falling In Love》演出，觀眾更不禁跟著一同合唱拍掌，將全晚氣氛推到最高！