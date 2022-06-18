24歲前童星殺母後計劃暗殺加拿大總理杜魯多　車內裝滿槍枝彈藥

現年24歲的前童星Ryan Grantham於2020年4月槍殺母親後，開車前往渥太華殺死總理杜魯多（Justin Trudeau），並於今年3月在加拿大卑詩省最高法院承認殺死母親，判刑聆訊在日前展開。

前童星Ryan Grantham於2020年殺死母親後，計劃暗殺加拿大總理杜魯多。（Twitter）

綜合外媒報道，Ryan Grantham於2020年4月，趁母親在彈鋼琴時朝後腦開槍。殺死沒母親後，Grantham計劃駕駛裝滿槍枝、彈藥、燃燒彈和露營用品的車輛，計劃暗殺總理杜魯多，而車上亦尋獲一張前往杜魯多在渥太華居住的麗都小屋（Rideau Cottage）的地圖。

加拿大總理杜魯多（右）。（Getty Images）

有指，Grantham當時向東行駛，但只到了卑詩省賀普（Hope）。然後Grantham改為考慮在獅門橋（Lions Gate Bridge）或西門菲沙大學（Simon Fraser University）隨意殺人。Grantham隨後開車進入溫哥華，並向警方自首。法庭文件顯示，Grantham在被捕時向警方講述了計劃殺死特魯多的事情，而日記亦有提及此事。

另外，檢控官在庭上交出兩份精神病報告，證明Grantham在謀殺前的幾個月患上嚴重抑鬱症。Ryan Grantham自9歲起開始成為童星，更於美劇《河谷鎮》（Riverdale）、《狙魔人》（Supernatural）及電影《Diary of a Wimpy Kid》等中亮相。