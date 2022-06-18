華仔天地34年｜劉德華抽空拍片與「家人」見面　演繹當年聚會歌曲

明天（19/6），是劉德華歌迷會「華仔天地」成立34周年，每年這個時候，本應都會有會慶活動，讓華仔與「家人」聚會，但近年礙於疫情關係，加上劉德華今年正忙於拍攝電影，所以只好透過影片跟大家聚一聚。影片中，華仔跟大家表演兩首歌，其中《情感的禁區》更是用上34年前歌迷會聚會時的聲帶墊聲獻唱，好讓大家感受當年氣氛。



聚會以「美麗的一天」命名。(影片截圖)

影片一來，華仔便拿出34年前，華仔天地的會訊跟大家分享，不知有幾多人當年已有出席。原本華仔都好想在這個大日子跟大家聚一聚，可惜電影《潛行》正在開工，每日都開工至凌晨，就算是父親節都要由朝拍到晚，根本冇時間停下來，所以只好趁這個夜班轉早班的空檔，拍下這條短片，跟大家分享喜悅。

當年的會訊，幾多人仲保存到現在？(影片截圖)

短片中，華仔亦不忘向「家人」表演以示答謝，獻唱了34年前，華仔天地聚會時的第一首歌《情感的禁區》，並用上當年的聲帶墊聲，希望大家感受到當日的氣氛。隨後華仔就分享自己這年來的工作，一共拍了3部戲，包括︰《危機航線》、《流浪地球2》及《紅氈先生》，然後回港又開拍了一部《潛行》（前名︰將進酒），非常忙碌。

趁住父親節，華仔希望大家向自己的爸爸傳達一句情話︰「告訴他你愛他，希望他身體健康，永遠都開開心心，最後再獻唱一首《心肝寶貝》結束整個影片。