基斯伊雲斯想搣甩美國隊長　最想用神奇4俠霹靂火角色回歸Marvel

以Marvel角色美國隊長(Captain America)深入民心的基斯伊雲斯(Chris Evans),近日為《光年正傳》(Lightyear)配音而再度成為影迷焦點,從《復仇者聯盟:終局之戰》(Avengers:Endgame)裡「畢業」的基斯,搣甩美國隊長後,積極發掘演出的其他可能性,包括參演眾星雲集的《神探白朗:福比利大宅謀殺案》(Knives Out)。

而基斯近日接受外媒訪問,被問及會否回歸Marvel電影宇宙時,則提到他最初擔任的角色、《神奇4俠》(Fantastic Four)的成員霹靂火(Human Torch)。基斯伊雲斯指:「天哪!不是一件好事嗎?雖然沒有人向我提出這個邀請,畢竟經過十多年後,我的相貌與當年也相隔甚遠,但我真的非常喜歡這個角色,他們不是剛好正在籌備《神奇4俠》嗎?」

基斯似乎十分熱衷於回歸Marvel宇宙,而《神奇4俠》的另一成員「神奇先生」(Mister Fantastic)早前在《奇異博士2:失控多元宇宙》(Doctor Stange in the Multiverse of Madness)裡驚喜亮相,雖然演出的戲份不多,但亦為《神奇4俠》電影的重啟鋪路。

基斯伊雲斯於2005年及2007年分別在《神奇4俠》與《神奇4俠:銀魔現身》(Fantastic Four:Rise of the Silver Surfer)裡飾演霹靂火一角,其玩世不恭、經常闖禍的花花公子形象,令觀眾印象極之深刻。《神奇4俠》是Marvel最受歡迎的超級英雄漫畫之一,由「漫畫之父」史丹李(Stan Lee)所創造,至今被三度推上大銀幕。早前由John Krasinski飾演的神奇先生客串《奇異博士2:失控多元宇宙》後,便傳出《神奇4俠》將會重啟的消息,但關於選角的部分,迪士尼及Marvel仍然未有公布官方消息。