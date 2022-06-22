基斯伊雲斯想搣甩美國隊長　最想用神奇4俠霹靂火角色回歸Marvel

以Marvel角色美國隊長（Captain America）深入民心的基斯伊雲斯（Chris Evans），近日為《光年正傳》（Lightyear）配音而再度成為影迷焦點，從《復仇者聯盟：終局之戰》（Avengers：Endgame）裡「畢業」的基斯，搣甩美國隊長後，積極發掘演出的其他可能性，包括參演眾星雲集的《神探白朗：福比利大宅謀殺案》（Knives Out）。

而基斯近日接受外媒訪問，被問及會否回歸Marvel電影宇宙時，則提到他最初擔任的角色、《神奇4俠》（Fantastic Four）的成員霹靂火（Human Torch）。基斯伊雲斯指：「天哪！不是一件好事嗎？雖然沒有人向我提出這個邀請，畢竟經過十多年後，我的相貌與當年也相隔甚遠，但我真的非常喜歡這個角色，他們不是剛好正在籌備《神奇4俠》嗎？」

基斯似乎十分熱衷於回歸Marvel宇宙，而《神奇4俠》的另一成員「神奇先生」（Mister Fantastic）早前在《奇異博士2：失控多元宇宙》（Doctor Stange in the Multiverse of Madness）裡驚喜亮相，雖然演出的戲份不多，但亦為《神奇4俠》電影的重啟鋪路。

基斯伊雲斯於2005年及2007年分別在《神奇4俠》與《神奇4俠：銀魔現身》（Fantastic Four：Rise of the Silver Surfer）裡飾演霹靂火一角，其玩世不恭、經常闖禍的花花公子形象，令觀眾印象極之深刻。《神奇4俠》是Marvel最受歡迎的超級英雄漫畫之一，由「漫畫之父」史丹李（Stan Lee）所創造，至今被三度推上大銀幕。早前由John Krasinski飾演的神奇先生客串《奇異博士2：失控多元宇宙》後，便傳出《神奇4俠》將會重啟的消息，但關於選角的部分，迪士尼及Marvel仍然未有公布官方消息。