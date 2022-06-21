《焚身》借醉肉搏Dada有艷福？　鄭嘉穎︰幾十人望住你緊張多啲

香港電影《焚身》將於6月30日公映，電影由劉偉恒執導，鄭嘉穎、陳靜（Dada）、朱晨麗主演，講述鄭嘉穎飾演的醫生遠志與太太朱晨麗，育有一名五歲的兒子，生活一直平淡幸福，但嘉穎一次醉酒斷片，搭上了Dada發生一夜情，自此被Dada瘋狂纏繞。



《焚身》電影海報。（電影公司提供）

電影早前發佈的預告片中，情慾場面尺度相當大膽，Dada更主動色誘嘉穎並入侵他與朱晨麗的家庭，對於甚少拍攝激情戲份的嘉穎，自言十分緊張，而Dada亦表示已有多年沒有演出大尺度的戲份。

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雖然嘉穎過去拍攝情慾戲份的機會不多，但對角色的心態卻有所掌握：「相信很多男人都會心態很複雜，一來又內疚又想斷尾，但這個一夜情的女人又突然在自己面前出現，當中定會有很多掙扎。」而在拍攝高潮戲份前，嘉穎特意與Dada、導演劉偉恒詳細地討論，希望以最合適方法拍攝：「我覺得其實女仔演這類角色都會有尷尬或不敢太放，但我覺得Dada真的很專業，亦多謝她很信任我，而我們也很滿意拍攝出來的效果。」

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能夠與Dada上演激情戲份，相信令不少觀眾有所遐想，嘉穎卻自言拍親密戲毫不享受：「拍攝時比想像中難，我當時是希望盡快拍完！可能有人說你發達啦可以拍這類戲，其實一點也不enjoy，還要有幾十人望著你拍這場戲，其實是會比較慌張或緊張多於一切，只會希望做好一點，根本不會有時間再想其他事。」演出經驗豐富的Dada，在拍攝前亦指要飲酒壯膽：「嘉穎很有風度，讓我很有安全感，所以我很感激嘉穎，他亦都演得很好，拍出來的效果我也滿意，希望他都會滿意！」