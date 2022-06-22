《迷你兵團2》楊紫瓊配音做收山大師　「在錄音室會郁身郁勢」

作為「壞蛋前傳」的《迷你兵團2》（Minions : The Rise of Gru），今年暑假帶大家回到70年代，見證犀利哥崛起前如何遇上迷你兵團，成為宇宙最強的壞蛋獎門人。為隆重其事，英語版更邀請楊紫瓊為收山功夫大師Master Chow配音，過程相當過癮。

電影公司將《奇異女俠玩救宇宙》放入Minions世界。（網上圖片）

角色Master Chow於三藩市唐人街開針灸店，雖然看似弱質女流，但她卻施展出前所未見的看家本領，就連一眾迷你兵團都被她的才華震懾，請求她收他們為徒，讓他們學好功夫後可以去打救犀利哥，只是她一口拒絕，因為她現在只想治療人而非傷害人。

電影原定上年暑假上畫，疫情影響遲了一年。（《迷你兵團2》劇照）

《迷你兵團2》導演凱爾巴達解釋，Master Chow在迷你兵團最無助的時候出手相救，她使出了精湛的武術技藝，迷你兵團立刻就知道這正是他們拯救犀利哥的最佳方法。「很高興可以請到楊紫瓊來聲演這角色，不只是因為她是經驗豐富的動作巨星，更是因為她擁有一把感性的聲音。」

一套《奇異女俠玩救宇宙》，令楊紫瓊人氣大升。（《奇異女俠玩救宇宙》劇照）

楊紫瓊還將她的一身好身手融入配音的過程，她說：「對我來說，如果我真的把戲演出來而不只是配音，會更容易投入角色，所以我在錄音室裡會郁身郁勢，只要想像一下Master Chow有多少動作場面，就知道我有多大動作，看著我配音的人應該會覺得很搞笑。」

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楊紫瓊也很享受跟凱爾巴達一起發展Master Chow這角色的過程，她說：「動畫電影跟真人電影真的有很大分別，因為揣摩和建立角色的過程真的很不同，我們有很大空間去嘗試不同的發音、節奏和語調，這令你更仔細地留意自己的說話方式，例如有時你是用胸腔發聲，有時是用喉嚨發聲，在不同的情況下用不同的方法和強度去說話，這是個很有趣好玩的體驗。」