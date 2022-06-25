《弊傢伙，J J唔見咗》導演專訪　借下體說初心︰是指南針的象徵

憑《屍殺片場》，導演上田慎一郎以20萬日圓（約港幣1.2萬）成本，拍成大收20億日圓（約港幣1.2億）之作，而最新力作《弊傢伙，JJ唔見咗》，就講述一名成功的企業家田上晃，在一個平凡的早上醒來，卻發現自己的JJ 不！翼！而！飛！而他只有６日時間尋回他，否則下半世就要當個無Ｊ之人。關於這個奇怪的故事概念，《香港01》越洋找來導演上田慎一郎作訪問，由他親自解說「走Ｊ」之謎。



本是成功人士，一朝醒來卻發現ＪＪ不見了，要踏上尋Ｊ之旅，從此人生不一樣。（《弊傢伙，JJ唔見咗》劇照）

根據導演上田慎一郎解說，這個「JJ不見了」的題目，早在自己20歲時已有想到，不過點解聯想到去男性生殖器官就已經忘了，只記得當時日本流行一個關於「Skyfis天魚」的都市傳說，說天空出現高速飛行的不明生物。故事發展下去，現在由導演親自解說。

沒J的日子，日常生活都要重新適應。（《弊傢伙，JJ唔見咗》劇照）

記︰記者上︰上田慎一郎

記︰將JJ（陽具）比喻為男性的初衷和夢想，點解會這樣理解？

上︰有這個想法，一個迷失自我的人，被一個沉睡在潛意識深處的羅盤指引着，重新找回自我。我選擇男性生殖器作為潛意識沉睡的地方，作為指南針的象徵。然而，它並不局限於一個男人的故事，而是無論甚麼性别都能有共鳴的故事。

尋Ｊ之旅中，遇上同路人。（《弊傢伙，JJ唔見咗》劇照）

記︰當JJ（陽具）離開身體時，便飛來飛去，是因為迷失了變得漫無目的？

上︰男性器官沒有迷路，我想說︰「我應該去哪裡讓自己找回沒有迷失的自我？」我正試圖把流浪英雄帶回這裡。

記︰很多男人因為JJ（陽具）而犯错，你認同這更似是罪惡的根源嗎？

上︰我同樣强烈地感受到這一點。性慾是必要，但不應該允許無法控制性慾的男性，利用他們的特權去傷害他人。我認為這是時下需要纠正的問題之一，男性的性犯罪和性暴力在日本也是一個問題。

追逐期間，ＪＪ帶領他尋回人生的初心點。（《弊傢伙，JJ唔見咗》劇照）

記︰當主角看到小時候最喜歡的動畫片時，JJ（陽具）便會停下來不再逃跑，這意味著已經恢復了初衷？

上︰故事的開頭出現了一句︰「勃起的心」，這不是粗俗意思，或者说，男主角小時候看過這部漫画，再次被感動了。结果，雄性裝置失去了控制，無法正常飛行。

+ 2

記︰當JＪ（陽具）離開主人6天便無法返回身體，這懲罰會否太重了？

上︰人是軟弱的生物，亦是没有期限便沒有動力去做事的生物。最重要的要令主角有「絕望的」想法，如果你知道即將無法找回它，便永遠失去，你都會變得絕望。

記︰電影《屍殺片場》(ONE CUT OF THE DEAD)的成功，有沒有給上田導演帶來明顯的改變？比如，很多投資公司和演員都來洽談工作？

上︰《屍殺片場》的成功對我的生活產生了很大的影響，多了許多工作請求。然而，有時都會忘記自我，所以這部電影亦正好借用了自已的經驗。我亦想將來不再限制於拍攝小本製作，想拍更多商業電影，創作各種娛樂節目，不僅限於電影。