《一樣的天空》張兆輝寒風下出海病倒　胡鴻鈞首演電影拍出父子情

由四大電影公司，銀都機構、英皇電影、寰亞電影及天下一電影聯手出品，慶祝香港回歸25周年的本土電影《一樣的天空》，已於6月23日上映。其中一個單元講到胡鴻鈞與張兆輝的父子情。

兩父子本來相處融洽，但兒子成長後開始出現分歧。（《一樣的天空》劇照）

電影於今年一月中展開拍攝，而新晉導演潘梓然執導，張兆輝、胡鴻鈞及車婉婉主演的《乘風破浪》，是全片第一個開鏡的單元。拍攝當時正值寒流襲港，而故事最後一幕要出海在大帆船上拍攝。雖然氣溫低，海風又大，但為配合劇情，三位演員要穿著單薄的戲服拍攝。因為這是結局一幕，劇組需要多角度拍攝，演員們在船上待了很長時間，拍完後他們都大叫很冷。後來輝哥才透露拍攝中途他已經冷病，但他沒有表現出來，一直堅持拍攝，撐到回家沖熱水涼。

《一樣的天空》在疫情最嚴峻期間拍攝，當時整個攝製隊都好擔心，不過大家都在堅持下完成，正切合《乘風破浪》想要帶出面對逆境的不屈精神。《乘風破浪》設定於2003年沙士疫情期間，跟這兩年新冠肺炎疫情近似，當時疫症對香港的打擊同樣很大，市面都是一片愁雲慘霧，大家同樣面對未知的恐懼，與及死亡的威脅。電影中，胡鴻鈞的角色陷入生死未卜的險境。張兆輝的角色又染病卧床，兩父子都面對死亡挑戰，正正表現出堅毅不屈，乘風破浪的精神。