傳奇電影音樂大師John Williams宣布完成《奪寶奇兵5》後退休

夏里遜福(右)與John Williams(左)合作多部電影,跨越近半世紀。夏里遜福主演的電影《星球大戰》三部曲、《奪寶奇兵》均由John Williams負責配樂。(imdb)

傳奇電影音樂配樂家John Williams,今年已屆九十歲高齡,在過去六十多年的電影音樂工作生涯裡,曾為數十部知名電影進行配樂及作曲,包括《偷龍轉鳳》(How to Steal a Million)、《沖天大火災》(The Towering Inferno)、《大白鯊》(JAWS)、《星球大戰》(Star Wars)、《超人》(Superman)、《奪寶奇兵》(Raiders of the Lost Ark)及《哈利波特》(Harry Potter)等電影及系列。當中不少電影膾炙人口的主題曲均出自John Williams之手,亦因為電影的成功,令John Williams一名廣為觀眾認識。

據外媒報道,近日John Williams宣布,將於完成由夏里遜福(Harrison Ford)主演的經典電影系列《奪寶奇兵5》(Indiana Jones 5)後退休,他表示:「我現在正進行《奪寶奇兵5》的電影音樂,由比我年輕一點的夏里遜福主演,他好像提到這將會是他最後一部作品,所以我想,也是時候退休了。」

《奪寶奇兵5》的首張先導相片。(Twitter圖片)

雖然John Williams打算從電影音樂的工作上退休,然而他將會繼續為樂團作曲,意味作品的表演場域將會「轉戰」到音樂廳。