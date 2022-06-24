傳奇電影音樂大師John Williams宣布完成《奪寶奇兵5》後退休

夏里遜福（右）與John Williams（左）合作多部電影，跨越近半世紀。夏里遜福主演的電影《星球大戰》三部曲、《奪寶奇兵》均由John Williams負責配樂。（imdb）

傳奇電影音樂配樂家John Williams，今年已屆九十歲高齡，在過去六十多年的電影音樂工作生涯裡，曾為數十部知名電影進行配樂及作曲，包括《偷龍轉鳳》（How to Steal a Million）、《沖天大火災》（The Towering Inferno）、《大白鯊》（JAWS）、《星球大戰》（Star Wars）、《超人》（Superman）、《奪寶奇兵》（Raiders of the Lost Ark）及《哈利波特》（Harry Potter）等電影及系列。當中不少電影膾炙人口的主題曲均出自John Williams之手，亦因為電影的成功，令John Williams一名廣為觀眾認識。

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據外媒報道，近日John Williams宣布，將於完成由夏里遜福（Harrison Ford）主演的經典電影系列《奪寶奇兵5》（Indiana Jones 5）後退休，他表示：「我現在正進行《奪寶奇兵5》的電影音樂，由比我年輕一點的夏里遜福主演，他好像提到這將會是他最後一部作品，所以我想，也是時候退休了。」

《奪寶奇兵5》的首張先導相片。（Twitter圖片）

雖然John Williams打算從電影音樂的工作上退休，然而他將會繼續為樂團作曲，意味作品的表演場域將會「轉戰」到音樂廳。