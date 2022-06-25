接駁靈聲影評｜懸疑比驚慄出色　每道微小營造驚喜高招過盲扭橋

《奇異博士》（Doctor Strange）第一集導演Scott Derrickson，向來以拍驚慄片見稱，即使去到續集《奇異博士2：失控多重宇宙》（Doctor Strange in the Multiverse of Madness）轉至監製一職，都找來同樣擅拍驚慄片的Samuel Raimi執導，可見他就是鍾情驚慄片。而新作《接駁靈聲》（The Black Phone）就是他重投驚慄片懷抱的新作。

不見樣的伊芬鶴健（Ethan Hawke），格外令人心寒，他亦成為近年荷里活的歹角擔當。（《接駁靈聲》劇照）

《接駁靈聲》以小鎮發生連串少年失蹤案為故事主軸，一個個少年被帶著黑色汽球的連環變態殺手綁架，並藏身於地牢密室，雖說生死未卜，但大家都知凶多吉少。直至男主角成為被擄走的一員，一覺醒來，發現自己藏身於密室內，牆上掛著一個斷綫的失靈電話，地上一張床褥，一個廁所，數卷地氈，看見這場景，自知生命正在倒數。然後斷綫電話突然不斷響起，每通電都傳來「陌生人」話語，而他們正正是之前的失蹤者亡靈。

主角妹妹仲有發夢通靈的能力，幫手救阿哥一命。（《接駁靈聲》劇照）

電影以驚慄作號召，預告也來個下馬威，幾幕陰森氣氛及突如其來的喊叫，都叫膽小者慎入，但可以劇透少少，最嚇人的鏡頭在「預告」中預告了，所以電影重點是看看主角如何逃脫？男主角被困在一個得四堵牆的密室，兇手更精明地連用餐餐具都冇畀，男孩身上就只有一支火箭型原子筆，已是最「鋒利」的武器，點走？

斷綫電話，偏偏不停響。（《接駁靈聲》劇照）

然後失靈的電話竟連番響起，電話傳來正是早前在該密室死去的失蹤少年，來到這刻，電影才正式踏入戲肉。每位怨靈的訴苦，看似怨氣沖天，但他們都是在試圖逃走時遭殺害，即是其對話內容是在分享自己的失敗經驗，以免主角重蹈覆轍。又因為兇手喜歡欲擒先縱的玩法，所以主角並冇即時生命危險，反而踏出密室第一步後，才是死亡的開始。

兇手喜歡欲擒先縱的玩法，所以主角並冇即時生命危險。（《接駁靈聲》劇照）

觀影過程甚為緊張，這方面編劇應記一功，除了精妙地用上看似不著邊際的物品，演變成逃脫計劃中最重要的一環，更有趣是亡靈用過的逃脫方法縱然失敗，但只要轉個方向想想，又可變成另一道救命符，而且失敗過後，遺下的都是一道不顯眼的缺口，累計起來就是最完美的逃生路線圖。

說是驚慄片，其實懸疑更貼題，而且不起眼的每道微小正是劇情最引人入勝的地方，當再無關痛癢的物件，轉眼變成逃生關鍵，那份驚喜比時下習以為常，扭橋再扭橋的大龍鳳結局，更具魅力。