接駁靈聲影評｜懸疑比驚慄出色　每道微小營造驚喜高招過盲扭橋

《奇異博士》(Doctor Strange)第一集導演Scott Derrickson,向來以拍驚慄片見稱,即使去到續集《奇異博士2:失控多重宇宙》(Doctor Strange in the Multiverse of Madness)轉至監製一職,都找來同樣擅拍驚慄片的Samuel Raimi執導,可見他就是鍾情驚慄片。而新作《接駁靈聲》(The Black Phone)就是他重投驚慄片懷抱的新作。

不見樣的伊芬鶴健(Ethan Hawke),格外令人心寒,他亦成為近年荷里活的歹角擔當。(《接駁靈聲》劇照)

《接駁靈聲》以小鎮發生連串少年失蹤案為故事主軸,一個個少年被帶著黑色汽球的連環變態殺手綁架,並藏身於地牢密室,雖說生死未卜,但大家都知凶多吉少。直至男主角成為被擄走的一員,一覺醒來,發現自己藏身於密室內,牆上掛著一個斷綫的失靈電話,地上一張床褥,一個廁所,數卷地氈,看見這場景,自知生命正在倒數。然後斷綫電話突然不斷響起,每通電都傳來「陌生人」話語,而他們正正是之前的失蹤者亡靈。

主角妹妹仲有發夢通靈的能力,幫手救阿哥一命。(《接駁靈聲》劇照)

電影以驚慄作號召,預告也來個下馬威,幾幕陰森氣氛及突如其來的喊叫,都叫膽小者慎入,但可以劇透少少,最嚇人的鏡頭在「預告」中預告了,所以電影重點是看看主角如何逃脫?男主角被困在一個得四堵牆的密室,兇手更精明地連用餐餐具都冇畀,男孩身上就只有一支火箭型原子筆,已是最「鋒利」的武器,點走?

斷綫電話,偏偏不停響。(《接駁靈聲》劇照)

然後失靈的電話竟連番響起,電話傳來正是早前在該密室死去的失蹤少年,來到這刻,電影才正式踏入戲肉。每位怨靈的訴苦,看似怨氣沖天,但他們都是在試圖逃走時遭殺害,即是其對話內容是在分享自己的失敗經驗,以免主角重蹈覆轍。又因為兇手喜歡欲擒先縱的玩法,所以主角並冇即時生命危險,反而踏出密室第一步後,才是死亡的開始。

兇手喜歡欲擒先縱的玩法,所以主角並冇即時生命危險。(《接駁靈聲》劇照)

觀影過程甚為緊張,這方面編劇應記一功,除了精妙地用上看似不著邊際的物品,演變成逃脫計劃中最重要的一環,更有趣是亡靈用過的逃脫方法縱然失敗,但只要轉個方向想想,又可變成另一道救命符,而且失敗過後,遺下的都是一道不顯眼的缺口,累計起來就是最完美的逃生路線圖。

說是驚慄片,其實懸疑更貼題,而且不起眼的每道微小正是劇情最引人入勝的地方,當再無關痛癢的物件,轉眼變成逃生關鍵,那份驚喜比時下習以為常,扭橋再扭橋的大龍鳳結局,更具魅力。