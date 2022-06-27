《紮職3》鄭浩南陶大宇強勢加盟　鍾意香港開工︰最愛吃叉鵝飯

英皇電影與本地製作攜手炮製的《紮職》系列，《紮職2》尚未上畫，原班人馬已傾力炮製《紮職3》。由伍健雄、邵劍秋監製、吳家偉執導，黃宗澤、陳家樂、張繼聰、周勵淇、鄭浩南、陶大宇等合演，開鏡儀式更由英皇集團主席楊受成博士親自主持。

開鏡主角齊人，(左起)張繼聰、黃宗澤、楊受成博士、周勵淇、陳家樂。（官方相片）

《紮職2》尚上畫便開拍第三集，三位男主角相當雀躍，黃宗澤（Bosco）笑言：「證明我們三兄弟有火花，上次拍得這麼好，《紮職2》未上畫，立即就再來一部，很開心！」陳家樂表示，很高興老闆、導演及監製對這個組合充滿信心：「《紮職3》的打戲比上集多，好像當我們是動作演員一樣看待，上次跑尖東，今次要跑彌敦道！」而張繼聰形容，這是一部「運動片」：「新一集，我們的默契更加好，今次拍得非常順利！」

《紮職2》尚上畫便開拍第三集，三位男主角相當雀躍。（官方相片）

雖說《紮職3》的台前幕後班底與《紮職2》大致相同，但其實是兩個截然不同的故事，所有角色亦是全新創作，Bosco透露：「上次我的角色威猛很多，雖然今次依然是三人當中比較長輩的一個，但我跟導演說，一定要給我一些缺點，讓觀眾有不同感覺，於是導演構思了一些幾好笑的缺點給我！」家樂亦說兩集的角色有大分別：「上集我是令兄弟反目的重要人物，今集三個比較團結，因為有一個共同敵人要解決！」阿聰則特別指出：「今集加入陶大宇及鄭浩南，令人物角色比上集更多，故事有緊張性，同時保存《紮職2》的戲味。」

闊別大銀幕多時的陶大宇及鄭浩南（Mark），二人強勢加盟《紮職3》。（官方相片）

開鏡另一焦點是闊別大銀幕多時的陶大宇及鄭浩南（Mark），二人強勢加盟《紮職3》，合演一對同門師兄弟，大宇表示：「我們既有兄弟情，亦有明爭暗鬥，角色塑造頗為立體，並非只管打打殺殺，非常精彩！」Mark哥則說，這種類型電影代表香港一種特色，所以十分樂意接拍《紮職3》：「我好開心，一食燒肉即是等如開鏡拜神，其他地方不會有這個安排，在自己屋企感覺份外不同！多年來，我在香港開工也是愛吃叉鵝飯，一吃就意味著有工開！」

大宇謙言，自己是影壇稀客：「剛剛拜神時與Mark哥傾偈，原來我們上次合作已超過三十年（1991年），當時還在拍電視劇，時間真的過得好快！」Mark哥曾經出過唱片，大宇近日亦憑《倒轉地球》成為「樂壇新發現」，兩位有沒有興趣為《紮職3》開金口，獻唱主題曲？大宇搶答：「這個留給Mark哥吧，唔好搞我！」Mark哥聞言立即開玩笑地作封嘴狀：「我要用拉鍊封住把口！」大宇補充：「以前讀藝訓班時，學過魔術、跳中國舞，歌仔都唱吓，心態是什麼都試試，最緊要令大家開心！」Mark哥豎起姆指盛讚大宇：「多才多藝！」