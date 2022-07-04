紙房子韓國篇｜徹底複製原著成致命死因　朴海秀飾演Berlin成亮點

神劇《紙房子》（Money Heist，西班牙譯：La Casa de Papel）憑新鮮橋段及鬥智鬥力的刺激過程推進而成功打響名堂，加上每個角色描寫得有血有肉，成功掀起西班牙劇熱潮。最終季於去年底圓滿結束，令大批劇迷感失落。相隔半年，萬眾期待的「韓版紙房子」亦終於上架，再度與極權正面對決、劫富濟貧，韓版又能否超越原著？



《紙房子：韓國篇》已於日前（24/6）在Netflix上架。（《紙房子：韓國篇》海報）

《紙房子：韓國篇》（Money Heist: Korea - Joint Economic Area）由全鐘瑞、朴海秀、劉智泰、李元鍾、金智勳、張允柱等人主演，劇情背景設定在南、北韓結束戰爭後的2025年。南北雙方決定攜手建立經濟共同體，而由「教授」組成的犯罪集團就策劃驚世搶劫案，在看似順利的過程，竟暗藏不同突發事件，將計劃推向意想不到的局面。

（《紙房子：韓國篇》劇照）

其實在宣布開拍韓國篇時，已經引起大批劇迷的關注，並非常期待全新版本的降臨。劇集上架數天隨即引來網民熱烈討論，更登上各Netflix排行榜的三甲位置，可惜評價兩極，在IMDb及爛番茄分別只奪得5.1分及48%，成績強差人意。

韓國篇的背景設定在南北韓統一後的2025年。（《紙房子：韓國篇》劇集畫面）

韓國篇的背景設定在南北韓統一後，並將原著中的達利面具轉換成韓國傳統的河回面具，來帶出權力階級的諷刺。整個設定理應呈現出韓國獨有的城市元素及歷史變化帶來的負面影響，應該出現的起承轉合都是蜻蜓點水，最令人失望的是完全複製原著劇情，毫無特色。

韓國篇將原著中的達利面具轉換成韓國傳統的河回面具，來帶出權力階級的諷刺。（《紙房子：韓國篇》劇照）

看過原著的劇迷都狠批韓國篇的整個劇情去向都是直接複製原著，除了欠缺新鮮感及劇情冗長，只是轉換語言來說故事，這樣的話何必大費周章來Copy and paste？大批劇迷都對原著帶著個人情緒，畢竟都追看了5季。對於韓國篇，大部分粉絲都希望韓國團隊能夠拍攝出獨有風格，而不是被原著牽著走。

原本兩個不同版本就沒有必要將演員作比較，做種因抄得太足而無法不比較，有人更表示：「只有沒有看過原版的人才會覺得好看。」另一邊廂，沒有看過原著的劇迷就表示劇情新鮮，劇情節奏極為刺激。

有大批劇迷認為韓國篇是拍給沒有看過原版的觀眾。（《紙房子：韓國篇》劇照）

雖然大部分劇迷認為韓國篇徹底複製原著，不過值得留意的是，劇中最吸引的角色由「東京」變成「柏林」。經過韓國篇的改造，全鐘瑞所飾演的東京魅力大減，在愛情方面變得拖泥帶水。相反《魷魚遊戲》演員朴海秀飾演的柏林（Berlin）比原版更浮誇更暗黑，帶來新鮮感，讓劇迷留下深刻印象。

朴海秀飾演的柏林（Berlin）比原版更浮誇暗黑，帶來意想不到的新鮮感。（《紙房子：韓國篇》劇照）