芭比︱賴恩高斯寧造型引兩極評論　老婆忍唔住：好想要佢條底底

由Greta Gerwig執導的新作《芭比》早前已開拍並釋出男女主角的造型相片，其中由賴恩高斯寧（Ryan Gosling）飾演的Ken，以淺藍色牛仔背心、牛仔褲造型出現，露出結實的腹肌及白色底褲邊，引起社交媒體上的「賴恩迷」瘋傳，亦惹來不少嘲笑造型老套的負評。

Barbie｜賴恩高斯寧Ken造型曝光 網民勁嫌棄：未入場已經想回水

賴恩高斯寧的Ken造型引來兩極評論。（《芭比》電影劇照）

賴恩高斯寧的妻子，同為演員的Eva Mendes接受外媒訪問時表示，自己在工作期間收到老公傳來的相片，自己隨即「心心眼」回覆：「我可不可以要你的底褲？我從來也沒有求過你甚麼！」顯然連與賴恩育有兩個孩子的Eva，看見老公的造型時也按捺不住：「那一刻，我彷彿變回一個十四歲的少女，『啊！』不斷在尖叫。那是一張相當幽默的相片，他盡力表現幽默以外，在各方也具有吸引力。」

賴恩高斯寧與妻子Eva Mendes結婚逾十年，二人已育有兩名女兒。（Getty Images）

電影《芭比》的服裝造型設計，由服裝設計師Jacqueline Durran負責，她曾經三度提名奧斯卡金像獎最佳服裝設計，並憑作品《貴族孽緣：安娜．卡列尼娜》（Anna Karenina）得獎。近年她與Greta Gerwig於《小婦人》（Little Women）合作，亦參與過《蝙蝠俠》（The Batman）、《1917：逆戰救兵》（1917）及《美女與野獸》（Beauty and the Beast）等作品的服裝設計工作。