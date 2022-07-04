《雷神奇俠4》入場前重點導讀　Jane神力體質早有預告？

《雷神奇俠4：愛與雷霆》（Thor：Love and Thunder）將於7月6 日在香港上映，Marvel本年度繼《奇異博士2：失控多元宇宙》（Doctor Strange in the Multiverse of Madness）後，在下半年強勢推出《雷神奇俠》系列的第四部個人電影，延續原復仇者聯盟成員的最強傳說。



《雷神奇俠4：愛與雷霆》電影海報。（imdb）

由基斯咸士禾夫（Chris Hemsworth）飾演的雷神，由第一集個人電影出場至今已經超過十年，是其中一位初期的復仇者成員，亦是其中一位最受Marvel粉絲歡迎的角色之一，《雷神奇俠4：愛與雷霆》亦將會是雷神第八次出現在Marvel電影裡。

《雷神奇俠４》電影海報。（imdb）

在進入戲院觀映前，不如先行重溫雷神系列以及相關人物的經歷，令觀眾不致被角色十年來的轉變弄得一頭霧水，以下為大家精選十個雷神的必讀常識：

Thor與Jane的邂逅

第一部《雷神奇俠》電影中，Thor因為過份好戰而被父親Odin流放到地球，並向他的武器雷神之鎚（Mjölnir）下了一道魔咒，Thor於是便與雷神之鎚一同通過彩虹橋到達地球。此舉對阿斯迦人而言是黑魔法，對地球人而言卻是天文學現象，於是便吸引了由妮妲莉寶雯（Natalie Portman）飾演的頂尖天體物理學家Jane Foster的追踪。失去雷神法力的Thor，偶然下被Jane駕駛的吉普車撞到，但亦成為了Thor與Jane的邂逅，二人互相吸引，結下不解緣份。

Thor與Jane的邂逅，二人互相吸引，結下不解緣份。（《雷神奇俠》電影劇照）

Jane曾經是現實寶石持有人

在《雷神奇俠2：黑暗世界》中，Jane曾經誤闖Odin埋藏現實寶石的秘境，並誤將現實寶石吸收進體內。Thor得知後，隨即將Jane帶到阿斯迦進行治療，嘗試抽取出現實寶石的力量。Thor的母親在治療Jane的時候，曾提到她的體質異於常人，令她能夠成為無限寶石（Infinity Stone）的容器。雖然有提及Jane的奇異之處，但在往後的Marvel電影中並未作出解釋，然而Jane在《雷神奇俠4：愛與雷霆》中，以女版雷神之姿出場，相信在背後定必大有文章，觀眾可以等電影正式上映後，在劇情中尋找答案。

Jane在《雷神奇俠4：愛與雷霆》中，以女版雷神之姿出場。（《雷神奇俠2：黑暗世界》電影劇照）

五個能夠舉起雷神之鎚的人

前文提到Thor的武器雷神之鎚（Mjölnir）被Odin施了魔法，需要心靈良善的人才能夠舞動及施展雷神之鎚及雷電的魔法。在全Marvel的系列中，就只有五個人能夠驅動，包括：眾神之神Odin、Thor的長姊Hela、Thor本人、《奧創紀元》被創造的幻視（Vision）以及在《終局之戰》末段，驚喜地以雷神之鎚與Thanos戰鬥的美國隊長（Captain America）。而《雷神奇俠4：愛與雷霆》的預告片裡，一身女版雷神造型的Jane，揮舞着被Hela於《諸神黃昏》捏碎過後、重新拼湊而成的雷神之鎚，並施展雷電的法力，似乎成為第六位值得擁有雷神魔法的人。

Thor與Jane的分手

《雷神奇俠》的這一對情侶並非一帆風順，他們曾經為生命中各自的追求而分手。在第一集後，他們便分隔在宇宙的兩邊，Thor需要專注於平定九大異域的亂局，無法長期停留於地球，於是直至《復仇者聯盟》（Avengers）後的《雷神奇俠2：黑暗世界》（Thor：The Dark World）他們才再次重逢，然而好景不長，他們又再次被迫分開。在《復仇者聯盟2：奧創紀元》（Avengers：Age of Ultron）裡，Thor在派對上被問及Jane身處何方時，Thor坦言自己連Jane身處於哪一個國家也不肯定。

《復仇者聯盟2：奧創紀元》電影劇照。

Jane被Thanos化成灰

在《復仇者聯盟4：終局之戰》（Avengers：Endgame）裡，Thor與一眾倖存的復仇者在檢閱一眾「被化灰」的人物時，Jane的檔案出現在屏幕上，當時Thor將Jane的消失怪罪於自己身上，怪責自己未能一舉消滅Thanos，以致Jane被消失了五年。

《復仇者聯盟4：終局之戰》電影劇照。

Asgard的摧毀與新Asgard

在《雷神奇俠3：諸神黃昏》（Thor：Ragnarok）裡，Thor的家鄉阿斯迦（Asgard）在Hela與Thor的鬥爭之中被摧毀。當時所有阿斯迦的戰鬥人員也未能抵擋Hela壓倒性的法力，Thor於是在不滅之火中讓牛頭魔王Surtur重生，應驗了阿斯迦會摧毀於Surtur之手的預言，摧毀Hela法力的來源，然而亦導致阿斯迦的滅亡。

《雷神奇俠3：諸神黃昏》電影劇照。

Thor雖然帶同阿斯迦的全民登上太空船，向地球進發，但在《復仇者聯盟3：無限之戰》（Avengers：Infinity War）的開首，載滿阿斯迦難民的太空船餘上Thanos的大軍，不幸慘敗，有一半的阿斯迦人因此被殺。最後在人類的幫助下，阿斯迦的餘民在挪威一處小漁港中定居，並將地點命名為新阿斯迦（New Asgard），Thor在《無限之戰》後，一直在新阿斯迦閉門不出，由女武神（Valkyrie）領導着阿斯迦人在地球繼續生活。在《終局之戰》後，Thor大仇得報，同時亦有感需要在千歲之年展開自我的尋覓，於是將新阿斯迦的王位禪讓予女武神，與銀河守護隊（Guardian of the Galaxy）出發離開地球。

《復仇者聯盟4：終局之戰》電影劇照。

Thor與銀河守護隊

Thor與銀河守護隊原本毫無交接，然而在《無限之戰》的開首，Thor被Thanos擊敗後，在太空漂流，巧合地遇上收到求救訊息前來的銀河守護隊，並且獲救。Thor與銀河守護隊的成員Rocket、Drax、Gamora及Groot建立了戰友的關係，並與星爵有一段相互競爭的關係。他們一同尋找擊敗Thanos的方法，並打造了Thor的新武器Stormbreaker，在無限之戰的末段藉着彩虹橋一同趕回地球，可惜亦無法制止Thanos消滅一半人類的野心。

《復仇者聯盟3：無限之戰》電影劇照。

女武神Valkyrie的背景

Valkyrie在《諸神黃昏》裡出場，原本作為阿斯迦精銳女衞隊成員的她，因為全隊被Hela殲滅，因此失意地離開了阿斯迦，到垃圾星球Sakaar生活，並憑她的身手成為了一名獎金獵人。Thor與Loki被Hela打敗後，先後流落在Sakaar上，Thor更成為了Valkyrie的獵物，被迫與變型俠醫在鬥獸場裡戰鬥。然而當Valkyrie得知阿斯迦再度陷入Hela的魔掌上，便成功被Thor說服，與他並肩作戰。

《雷神奇俠3：諸神黃昏》電影劇照。

及後，女武神再次在《終局之戰》出現，她在Thor隱居期間領導着阿斯迦餘民的生活，在末段的戰鬥中，亦與一眾女英雄一同並肩作戰，施展她出眾的神級身手。最後Thor決定與銀河守護隊出發尋找自我時，將阿斯迦的王位傳予女武神，讓她掌管新阿斯迦的發展。而在《雷神奇俠4：愛與雷霆》的預告片中，發展成為一個旅遊聖地，一洗頹唐漁港風貌的新阿斯迦，似乎便要歸功於女武神的英明領導。

《雷神奇俠3：諸神黃昏》電影劇照。

肥版雷神

Thor在經歷《無限之戰》對付Thanos後失手的創傷，令他將地球一半人消失的責任怪罪於自己身上，亦因此而隱居於新阿斯迦內，過着五年酗酒、沉迷打機的頹廢生活。在《終局之戰》的開端，當變型俠醫與Rocket到訪新阿斯迦，尋找Thor的協助時，本來身型健碩的Thor，變成了一個頭髮篷鬆、頂着啤酒桶的中年大叔。雖然Thor似乎在《終局之戰》的末段大戰裡法力依然強橫，然而撐着笨重的身軀面對Thanos時，顯然失去了過往矯健的身手，戰鬥力大打折扣。在《雷神奇俠4：愛與雷霆》的預告片中，Thor重新健身鍛練，再次打造健美的體型，觀眾亦因此能夠在「奧林匹斯山」看見背部全裸、令人神魂顛倒、肌理分明的Thor。

《復仇者聯盟4：終局之戰》電影劇照。

獨眼雷神

在《諸神黃昏》與Hela的戰鬥中，不敵Hela的Thor被一劍剜去了右眼，慘況與父親平定冰封巨人一役後失去右眼一樣。於是在電影的尾段時，Thor戴上了父親的眼罩，繼承父親領導阿斯迦的人民。直至《無限之戰》，Thor被Thanos擊敗後遇上銀河守護隊，成員之一Rocket才將自己收藏已久的假眼送給Thor，替代他失去的右眼，還原他的造型，假眼雖然有回復視力的作用，顏色卻與Thor原本的綠色眼睛不同，令他出現左眼碧綠、右眼金黃的不對稱。