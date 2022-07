《雷神奇俠4》入場前重點導讀　Jane神力體質早有預告？

《雷神奇俠4:愛與雷霆》(Thor:Love and Thunder)將於7月6 日在香港上映,Marvel本年度繼《奇異博士2:失控多元宇宙》(Doctor Strange in the Multiverse of Madness)後,在下半年強勢推出《雷神奇俠》系列的第四部個人電影,延續原復仇者聯盟成員的最強傳說。



《雷神奇俠4:愛與雷霆》電影海報。(imdb)

由基斯咸士禾夫(Chris Hemsworth)飾演的雷神,由第一集個人電影出場至今已經超過十年,是其中一位初期的復仇者成員,亦是其中一位最受Marvel粉絲歡迎的角色之一,《雷神奇俠4:愛與雷霆》亦將會是雷神第八次出現在Marvel電影裡。

《雷神奇俠4》電影海報。(imdb)

在進入戲院觀映前,不如先行重溫雷神系列以及相關人物的經歷,令觀眾不致被角色十年來的轉變弄得一頭霧水,以下為大家精選十個雷神的必讀常識:

Thor與Jane的邂逅

第一部《雷神奇俠》電影中,Thor因為過份好戰而被父親Odin流放到地球,並向他的武器雷神之鎚(Mjölnir)下了一道魔咒,Thor於是便與雷神之鎚一同通過彩虹橋到達地球。此舉對阿斯迦人而言是黑魔法,對地球人而言卻是天文學現象,於是便吸引了由妮妲莉寶雯(Natalie Portman)飾演的頂尖天體物理學家Jane Foster的追踪。失去雷神法力的Thor,偶然下被Jane駕駛的吉普車撞到,但亦成為了Thor與Jane的邂逅,二人互相吸引,結下不解緣份。

Thor與Jane的邂逅,二人互相吸引,結下不解緣份。(《雷神奇俠》電影劇照)

Jane曾經是現實寶石持有人

在《雷神奇俠2:黑暗世界》中,Jane曾經誤闖Odin埋藏現實寶石的秘境,並誤將現實寶石吸收進體內。Thor得知後,隨即將Jane帶到阿斯迦進行治療,嘗試抽取出現實寶石的力量。Thor的母親在治療Jane的時候,曾提到她的體質異於常人,令她能夠成為無限寶石(Infinity Stone)的容器。雖然有提及Jane的奇異之處,但在往後的Marvel電影中並未作出解釋,然而Jane在《雷神奇俠4:愛與雷霆》中,以女版雷神之姿出場,相信在背後定必大有文章,觀眾可以等電影正式上映後,在劇情中尋找答案。

Jane在《雷神奇俠4:愛與雷霆》中,以女版雷神之姿出場。(《雷神奇俠2:黑暗世界》電影劇照)

五個能夠舉起雷神之鎚的人

前文提到Thor的武器雷神之鎚(Mjölnir)被Odin施了魔法,需要心靈良善的人才能夠舞動及施展雷神之鎚及雷電的魔法。在全Marvel的系列中,就只有五個人能夠驅動,包括:眾神之神Odin、Thor的長姊Hela、Thor本人、《奧創紀元》被創造的幻視(Vision)以及在《終局之戰》末段,驚喜地以雷神之鎚與Thanos戰鬥的美國隊長(Captain America)。而《雷神奇俠4:愛與雷霆》的預告片裡,一身女版雷神造型的Jane,揮舞着被Hela於《諸神黃昏》捏碎過後、重新拼湊而成的雷神之鎚,並施展雷電的法力,似乎成為第六位值得擁有雷神魔法的人。

Thor與Jane的分手

《雷神奇俠》的這一對情侶並非一帆風順,他們曾經為生命中各自的追求而分手。在第一集後,他們便分隔在宇宙的兩邊,Thor需要專注於平定九大異域的亂局,無法長期停留於地球,於是直至《復仇者聯盟》(Avengers)後的《雷神奇俠2:黑暗世界》(Thor:The Dark World)他們才再次重逢,然而好景不長,他們又再次被迫分開。在《復仇者聯盟2:奧創紀元》(Avengers:Age of Ultron)裡,Thor在派對上被問及Jane身處何方時,Thor坦言自己連Jane身處於哪一個國家也不肯定。

《復仇者聯盟2:奧創紀元》電影劇照。

Jane被Thanos化成灰

在《復仇者聯盟4:終局之戰》(Avengers:Endgame)裡,Thor與一眾倖存的復仇者在檢閱一眾「被化灰」的人物時,Jane的檔案出現在屏幕上,當時Thor將Jane的消失怪罪於自己身上,怪責自己未能一舉消滅Thanos,以致Jane被消失了五年。

《復仇者聯盟4:終局之戰》電影劇照。

Asgard的摧毀與新Asgard

在《雷神奇俠3:諸神黃昏》(Thor:Ragnarok)裡,Thor的家鄉阿斯迦(Asgard)在Hela與Thor的鬥爭之中被摧毀。當時所有阿斯迦的戰鬥人員也未能抵擋Hela壓倒性的法力,Thor於是在不滅之火中讓牛頭魔王Surtur重生,應驗了阿斯迦會摧毀於Surtur之手的預言,摧毀Hela法力的來源,然而亦導致阿斯迦的滅亡。

《雷神奇俠3:諸神黃昏》電影劇照。

Thor雖然帶同阿斯迦的全民登上太空船,向地球進發,但在《復仇者聯盟3:無限之戰》(Avengers:Infinity War)的開首,載滿阿斯迦難民的太空船餘上Thanos的大軍,不幸慘敗,有一半的阿斯迦人因此被殺。最後在人類的幫助下,阿斯迦的餘民在挪威一處小漁港中定居,並將地點命名為新阿斯迦(New Asgard),Thor在《無限之戰》後,一直在新阿斯迦閉門不出,由女武神(Valkyrie)領導着阿斯迦人在地球繼續生活。在《終局之戰》後,Thor大仇得報,同時亦有感需要在千歲之年展開自我的尋覓,於是將新阿斯迦的王位禪讓予女武神,與銀河守護隊(Guardian of the Galaxy)出發離開地球。

《復仇者聯盟4:終局之戰》電影劇照。

Thor與銀河守護隊

Thor與銀河守護隊原本毫無交接,然而在《無限之戰》的開首,Thor被Thanos擊敗後,在太空漂流,巧合地遇上收到求救訊息前來的銀河守護隊,並且獲救。Thor與銀河守護隊的成員Rocket、Drax、Gamora及Groot建立了戰友的關係,並與星爵有一段相互競爭的關係。他們一同尋找擊敗Thanos的方法,並打造了Thor的新武器Stormbreaker,在無限之戰的末段藉着彩虹橋一同趕回地球,可惜亦無法制止Thanos消滅一半人類的野心。

《復仇者聯盟3:無限之戰》電影劇照。

女武神Valkyrie的背景

Valkyrie在《諸神黃昏》裡出場,原本作為阿斯迦精銳女衞隊成員的她,因為全隊被Hela殲滅,因此失意地離開了阿斯迦,到垃圾星球Sakaar生活,並憑她的身手成為了一名獎金獵人。Thor與Loki被Hela打敗後,先後流落在Sakaar上,Thor更成為了Valkyrie的獵物,被迫與變型俠醫在鬥獸場裡戰鬥。然而當Valkyrie得知阿斯迦再度陷入Hela的魔掌上,便成功被Thor說服,與他並肩作戰。

《雷神奇俠3:諸神黃昏》電影劇照。

及後,女武神再次在《終局之戰》出現,她在Thor隱居期間領導着阿斯迦餘民的生活,在末段的戰鬥中,亦與一眾女英雄一同並肩作戰,施展她出眾的神級身手。最後Thor決定與銀河守護隊出發尋找自我時,將阿斯迦的王位傳予女武神,讓她掌管新阿斯迦的發展。而在《雷神奇俠4:愛與雷霆》的預告片中,發展成為一個旅遊聖地,一洗頹唐漁港風貌的新阿斯迦,似乎便要歸功於女武神的英明領導。

《雷神奇俠3:諸神黃昏》電影劇照。

肥版雷神

Thor在經歷《無限之戰》對付Thanos後失手的創傷,令他將地球一半人消失的責任怪罪於自己身上,亦因此而隱居於新阿斯迦內,過着五年酗酒、沉迷打機的頹廢生活。在《終局之戰》的開端,當變型俠醫與Rocket到訪新阿斯迦,尋找Thor的協助時,本來身型健碩的Thor,變成了一個頭髮篷鬆、頂着啤酒桶的中年大叔。雖然Thor似乎在《終局之戰》的末段大戰裡法力依然強橫,然而撐着笨重的身軀面對Thanos時,顯然失去了過往矯健的身手,戰鬥力大打折扣。在《雷神奇俠4:愛與雷霆》的預告片中,Thor重新健身鍛練,再次打造健美的體型,觀眾亦因此能夠在「奧林匹斯山」看見背部全裸、令人神魂顛倒、肌理分明的Thor。

《復仇者聯盟4:終局之戰》電影劇照。

獨眼雷神

在《諸神黃昏》與Hela的戰鬥中,不敵Hela的Thor被一劍剜去了右眼,慘況與父親平定冰封巨人一役後失去右眼一樣。於是在電影的尾段時,Thor戴上了父親的眼罩,繼承父親領導阿斯迦的人民。直至《無限之戰》,Thor被Thanos擊敗後遇上銀河守護隊,成員之一Rocket才將自己收藏已久的假眼送給Thor,替代他失去的右眼,還原他的造型,假眼雖然有回復視力的作用,顏色卻與Thor原本的綠色眼睛不同,令他出現左眼碧綠、右眼金黃的不對稱。