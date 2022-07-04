性感女神Alexandra Daddario嫁大17年男友　復古婚紗造型驚艷網民

現年36歲的Alexandra Daddario憑電影《波西傑克森：神火之賊》、《加州大地震》、《沙灘拯救隊》為人熟悉，更因驕人的身材及標緻的五官，成為男士心目中性感女神。日前女神在Instagram宣布下嫁53歲製片男友，正式封盤成為人妻。

Alexandra Daddario正式封盤成為人妻。（IG/@alexandradaddario）

兩人舉行復古婚禮。（IG/@alexandradaddario）

Alexandra Daddario與年紀比自己大17年的製片男友Andrew Form於去年5月公開戀情，並於三個月後訂婚。日前兩人終於拉埋天窗，更特別挑選了爵士樂勝地、新奧爾良的Preservation Hall舉行復古婚禮。雖然女生封盤令不少男粉絲感心痛，但有大批粉絲都大讚Alexandra Daddario的復古婚紗造型非常唯美，而花紋肩帶更添仙氣。

Alexandra Daddario的復古婚紗造型驚艷網民。（IG/@alexandradaddario）

另外，新郎Andrew Form的前妻是《狂野時速》系列中飾演雲迪素（Vin Diesel）妹妹的Jordana Brewster，兩人在13年婚姻中育有兩個兒子，可惜不過兩人最後選擇和平分開，於2020年申請離婚。消息指兩人仍保持著友好關係，而兩個兒子在今次的婚禮中為爸爸擔任伴郎。

Alexandra Daddario性感運動look勁吸睛 網民尖叫：太震撼喇

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