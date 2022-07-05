2022香港電影票房半年結　《逃獄兄弟３》71萬已成港片冠軍

香港戲院商會公布了2022 年，上半年度香港電影市道整體情況，在政府勒令戲院由2022年1月7日至4月20日（共104天）停業下，票房收入極為慘淡，其中獲安排上畫的香港電影只有6部，而《逃獄兄弟３》更以71萬，不足百萬的票房已榮登第一位，可見情況堪虞。

《壯志凌雲：獨行俠》採用全真實的戰機拍攝動作場面，全球票房大收，香港截止6月30日都勁收8500萬。（《壯志凌雲：獨行俠》劇照）

根據報告，2022年上半年度（2022年1月1日至6月30日），香港首輪上映的電影總數為73部，香港電影佔6部，非香港電影則有67部，在疫情影響下，在戲院被勒令停業104日期間，戲院損失了農曆新年及復活節兩大黃金檔期，縱使4月21日恢復營業，但仍受入座人數限制。

從港片與荷里活電影相比，簡直差天共地。（香港戲院商會截圖）

從報告所見，今年上半年中西票房總收入僅為港幣$357,871,862，與2021年同期收入$376,026,528，雖然相差不遠，但去年同樣受停業所制（2021年1月1日至2月17日，停業 48日），沒甚意義，但若以2019 年上半年數字比，上映首輪影片共160 部，收入達 $10億4500萬比較，票房下跌約 65.78%。

《逃獄兄弟》第一集上畫已經遇上疫情，到第二集更加是疫情最嚴竣的日子，去到第三集才算在較正常的環境下上畫。（《逃獄兄弟》劇照）

報告最後，更進一步道出香港電影行業面對的難處︰「包括製作及戲院發行，均受到疫情的影響，非常嚴峻，電影製作由於疫情影響，工作人員染疫，不能出埠拍攝，另外中港兩地演員及製作團隊往 來各需 14 天隔離等等因素，影響工作進度，令投資者卻步，引致由 2021 年至今製作數量驟降，2022 年上半年只有 6 部香港電影上映已明顯告訴大家產量之少了，加上票房大挫，沒有一部影片收入超過 100 萬元，慘不堪言，上屆香港政府對電影業在疫情期間，並無任何支援，令人失望，業界叫苦連天。祈望本屆新班子的政府，能正視電影業的困難，伸出援手，協助解困。」