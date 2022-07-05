緣路山旮旯︱周漢寧唱片尾曲講初戀　七歲曾為「麥兜小便歌」獻聲

岑珈其主演的電影《緣路山旮旯》將於下月3日正式上映，他在戲中行正桃花運，接連獲得五位女神青睞，當中包括他心儀已久的夢中情人「咩姐」Melanie（余香凝飾），二人憑藉最萌身高差，譜出一段叫所有宅男恨得牙癢癢的「長短腳之戀」。

岑珈其與余香凝在《緣路山旮旯》中譜出「長短腳之戀」。（劇照）

電影的片尾曲正是以電影女主角、由余香凝飾演的「咩姐」Melanie命名的《Melanie》，由本土獨立創作音樂人徐嘉浩作曲，《緣路山旮旯》導演黃浩然親自填詞，並交由影壇生力軍周漢寧主唱。清新悅耳的調子，配合盡訴初墮愛河既甜蜜溫馨又羞澀忐忑之情的歌詞「苦事樂事晚晚講一次／偶爾故意處處花心思」，由演而優則唱的周漢寧手執結他自彈自唱，悠揚動人，引發共鳴。

周漢寧為《緣路山旮旯》獻聲，演唱電影片尾曲《Melanie》。

曾於多個舞台劇、電視劇及電影中演出的周漢寧，以飾演劇集《教束》中的學生「莊子」而為人熟悉。最近他有份參演的電影《心裏美》亦開始舉行優先場，而與影后張艾嘉合作的電影《燈火闌珊》亦已完成拍攝工作。對於是次為《緣路山旮旯》主唱片尾曲，周漢寧表示心情非常興奮：「非常感謝《緣路山旮旯》導演黃浩然給予寶貴機會，讓我主唱片尾曲《Melanie》！這首歌既輕鬆動聽又有意思，歌詞非常能夠表達出年青男女徘徊於友情及愛情的邊緣，馬上就要向前多走一步突破關係的甜蜜，一字一句都非常到肉，亦能與電影情節互相呼應。我本身都試過如電影中的岑珈其一樣，暗戀各方面都比我『高大』的女神，但結果卻不像電影男主角般成功『越級挑戰』！不過電影中的珈其的確為我們『男子組』帶來鼓舞及希望——只要有真心和誠意，不管條『緣路』有多『山旮旯』，都總可以找到那個伴你同行的人。」

周漢寧指自己與戲中的岑珈其一樣，暗戀各方面都比自己『高大』的女神。（MV畫面）

周漢寧更爆料表示，《Melanie》其實不是他個人首次公開主唱的歌曲，在他小學二年級時，曾獲「麥兜」的創作人麥家碧邀請主唱電影《麥兜菠蘿油王子》的歌曲《教我如何去小便》，現在大家只要在YouTube搜尋「教我如何去小便」，仍然可以欣賞到年僅七歲周漢寧的演出。