雷神4︱雲集漫威電影宇宙七大顛峰元素　打造最強英雄自傳電影

《雷神奇俠4:愛與雷霆》(Thor:Love and Thunder)已於香港上映,作為漫威電影宇宙(MCU)首次突破個人自傳電影三部曲的作品,雷神匯聚了MCU電影裡最具特式的元素,並將之推至顛峰,企圖突破漫威電影的頂峰。此舉歸功於導演Taika Waititi,他在《雷神奇俠3:諸神黃昏》(Thor:Ragnarok)突破了《雷神奇俠》首兩集的風格,加入大量玩味、漫畫化與幽默元素,成為MCU其中一部最具代表性與特色的作品之一。



《雷神奇俠4:愛與雷霆》的一眾台前幕後。(Getty Images)

《雷神奇俠4:愛與雷霆》裡,承襲了MCU各項擅長的元素,共冶一爐,亦配合運用於雷神的角色特色裡,令處處也充滿MCU的味道。以下將會盤點七大《雷神奇俠4:愛與雷霆》的Marvel電影元素,亦包含劇透成份,未睇電影的觀眾慎入!

《雷神奇俠》第四集已於香港上映。《雷神奇俠4:愛與雷霆》電影海報。。(imdb)

《鐵甲奇俠3》(Iron Man 3)與雷神之槌(Mjölnir)

雷神之槌在《雷神奇俠3:諸神黃昏》裡,被雷神的姊姊Hela一手捏碎後,到本集才回歸。而電影亦善用了Mjölnir碎裂的特性,為槌子加入形態變化,除了在完整狀態下使用外,亦能夠分拆成為碎片,類似子彈式地攻擊對手,視覺效果與《鐵甲奇俠3》裡Mark 42裝甲的拆分與合體效果非常類似,亦發揮到分拆後加強攻擊目標及速度的功效。

Marvel隊長的變色制服

在《雷神奇俠4:愛與雷霆》中,雷神變換了幾套不同的裝甲,亦與過去首兩部《雷神奇俠》電影造型有不少分別,裝飾更誇張、色彩豐富,亦與漫畫的設計更吻合。而在《Marvel隊長》(Captain Marvel)裡,Carol Danvers在制服上亦曾經變換顏色,直至轉成紅、藍、金的配色,才認為適合自己與背後所代表的意志。雷神在第四集的新造型亦與Marvel隊長相當類似,除了三對圓盤的設計外,亦以紅、藍、金三款配色為基礎,亦比過去的盔甲更精緻,有清晰的金屬紋絡與質感。

奇怪的動物——山羊

在漫威宇宙中,有不少動物也極具特色,經常令觀眾十分驚喜,《Marvel隊長》裡的貓Goose是外星怪物;《銀河守護隊》(Guardians of the Galaxy)裡的成員火箭(Rocket)被基因改造;《尚氣與十環幫傳奇》(Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings)裡的「雞翼豬」Morris是上古神獸。而《雷神奇俠4:愛與雷霆》的山羊,不僅身型龐大、體力驚人,而且叫聲非常嘈吵怪異,令觀眾印象非常深刻,亦將《雷神》漫畫裡的重要元素帶進電影,並得以發揮。

有個性的道具

在《奇異博士》(Doctor Strange)系列裡,奇異博士擁有一件具個性的斗篷,除了令奇異博士得到飛行的能力外,亦會適時給予他提示以及主動參與戰鬥,仿似一個輔助他的角色一樣,是Marvel超級英雄電影獨有的特色。而在《雷神奇俠4:愛與雷霆》裡,戰斧Stormbreaker自《復仇者聯盟3:無限之戰》(Avengers:Infinity War)出場後,首次在電影中顯露它具有個性的一面。雷神在電影中重遇的他「舊戰友」Mjölnir,令他懷念昔日與他出生入死的時刻,亦激起了Stormbreaker的「妒忌心」,每當雷神提起或想起Mjölnir时時,Stormbreak也會悄悄出現,活像一位「呷醋」的情人,貫穿在電影的不同橋段時,幽默非常。

戰鬥情侶檔

在Marvel的電影宇宙中,曾經出現不下一對的戰鬥情侶檔,包括《銀河守護隊》的星爵(Star-Lord)與Gamora;《WandaVision》裡的紅女巫(Scarlet Witch)與幻視(Vision);甚至在《復仇者聯盟4:終局之戰》(Avengers:Endgame)結尾才出現的鐵甲奇俠與Pepper Potts。而《雷神奇俠4:愛與雷霆》裡,雷神與Jane Foster亦首次以「戰鬥情侶檔」出場,並且在浪漫程度、默契與戰鬥風格上,絲毫不輸星爵與Gamora,而且在造型與超能力的相襯度亦更接近,堪稱MCU最強戰鬥情侶檔!

同性戀超級英雄

在《永恆族》(Eternals)裡,MCU的首位同性戀超級英雄Phastos(Brian Tyree Henry飾演)出場,在電影裡與丈夫結婚,並收養了一位兒子。在《雷神奇俠4:愛與雷霆》裡,女武神Valkyrie與石頭人Korg分別也是女同性戀與男同性戀英雄,電影亦首次表明他們的性取向,甚至重提女武神昔日戰死的女伴,以及講述石頭人之間「火熱」的繁衍過程,一悲一喜,亦為電影的情愛帶來深度,更貼近現實。

神級演員加持

過去不少Marvel的超級英雄個人自傳電影,都會請來影帝影后級的演員參演加持,令電影生色不少。《雷神奇俠》系列曾經由安東尼鶴健士(Anthony Hopkins)飾演眾神之神奧丁(Odin),亦在第三集請來姬蒂白蘭芝(Cate Blanchett)飾演雷神的姊姊Hela。其他的Marvel電影也毫不例外,《鐵甲奇俠》(Iron Man)曾請來Jeffrey Bridges飾演第一集的奸角Obadiah Stane;《奇異博士》裡由Tilda Swinton飾演的古一(Ancient One);以及《黑豹》(Black Panther)裡由Lupita Nyong’o飾演王子的情人Nakia。

在《雷神奇俠4:愛與雷霆》裡,除了影后級的元祖班底妮妲莉寶雯的回歸外,亦包括有羅素高爾(Russell Crowe)與基斯頓比爾(Christian Bale),一部電影雲集三名金像級演員,在Marvel電影中算是絕無僅有。