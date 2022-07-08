雷神4︱雲集漫威電影宇宙七大顛峰元素　打造最強英雄自傳電影

《雷神奇俠4：愛與雷霆》（Thor：Love and Thunder）已於香港上映，作為漫威電影宇宙（MCU）首次突破個人自傳電影三部曲的作品，雷神匯聚了MCU電影裡最具特式的元素，並將之推至顛峰，企圖突破漫威電影的頂峰。此舉歸功於導演Taika Waititi，他在《雷神奇俠3：諸神黃昏》（Thor：Ragnarok）突破了《雷神奇俠》首兩集的風格，加入大量玩味、漫畫化與幽默元素，成為MCU其中一部最具代表性與特色的作品之一。



《雷神奇俠4：愛與雷霆》的一眾台前幕後。（Getty Images）

《雷神奇俠4：愛與雷霆》裡，承襲了MCU各項擅長的元素，共冶一爐，亦配合運用於雷神的角色特色裡，令處處也充滿MCU的味道。以下將會盤點七大《雷神奇俠4：愛與雷霆》的Marvel電影元素，亦包含劇透成份，未睇電影的觀眾慎入！

《雷神奇俠》第四集已於香港上映。《雷神奇俠4：愛與雷霆》電影海報。。（imdb）

《鐵甲奇俠3》（Iron Man 3）與雷神之槌（Mjölnir）

雷神之槌在《雷神奇俠3：諸神黃昏》裡，被雷神的姊姊Hela一手捏碎後，到本集才回歸。而電影亦善用了Mjölnir碎裂的特性，為槌子加入形態變化，除了在完整狀態下使用外，亦能夠分拆成為碎片，類似子彈式地攻擊對手，視覺效果與《鐵甲奇俠3》裡Mark 42裝甲的拆分與合體效果非常類似，亦發揮到分拆後加強攻擊目標及速度的功效。

Marvel隊長的變色制服

在《雷神奇俠4：愛與雷霆》中，雷神變換了幾套不同的裝甲，亦與過去首兩部《雷神奇俠》電影造型有不少分別，裝飾更誇張、色彩豐富，亦與漫畫的設計更吻合。而在《Marvel隊長》（Captain Marvel）裡，Carol Danvers在制服上亦曾經變換顏色，直至轉成紅、藍、金的配色，才認為適合自己與背後所代表的意志。雷神在第四集的新造型亦與Marvel隊長相當類似，除了三對圓盤的設計外，亦以紅、藍、金三款配色為基礎，亦比過去的盔甲更精緻，有清晰的金屬紋絡與質感。

奇怪的動物——山羊

在漫威宇宙中，有不少動物也極具特色，經常令觀眾十分驚喜，《Marvel隊長》裡的貓Goose是外星怪物；《銀河守護隊》（Guardians of the Galaxy）裡的成員火箭（Rocket）被基因改造；《尚氣與十環幫傳奇》（Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings）裡的「雞翼豬」Morris是上古神獸。而《雷神奇俠4：愛與雷霆》的山羊，不僅身型龐大、體力驚人，而且叫聲非常嘈吵怪異，令觀眾印象非常深刻，亦將《雷神》漫畫裡的重要元素帶進電影，並得以發揮。

有個性的道具

在《奇異博士》（Doctor Strange）系列裡，奇異博士擁有一件具個性的斗篷，除了令奇異博士得到飛行的能力外，亦會適時給予他提示以及主動參與戰鬥，仿似一個輔助他的角色一樣，是Marvel超級英雄電影獨有的特色。而在《雷神奇俠4：愛與雷霆》裡，戰斧Stormbreaker自《復仇者聯盟3：無限之戰》（Avengers：Infinity War）出場後，首次在電影中顯露它具有個性的一面。雷神在電影中重遇的他「舊戰友」Mjölnir，令他懷念昔日與他出生入死的時刻，亦激起了Stormbreaker的「妒忌心」，每當雷神提起或想起Mjölnir时時，Stormbreak也會悄悄出現，活像一位「呷醋」的情人，貫穿在電影的不同橋段時，幽默非常。

戰鬥情侶檔

在Marvel的電影宇宙中，曾經出現不下一對的戰鬥情侶檔，包括《銀河守護隊》的星爵（Star-Lord）與Gamora；《WandaVision》裡的紅女巫（Scarlet Witch）與幻視（Vision）；甚至在《復仇者聯盟4：終局之戰》（Avengers：Endgame）結尾才出現的鐵甲奇俠與Pepper Potts。而《雷神奇俠4：愛與雷霆》裡，雷神與Jane Foster亦首次以「戰鬥情侶檔」出場，並且在浪漫程度、默契與戰鬥風格上，絲毫不輸星爵與Gamora，而且在造型與超能力的相襯度亦更接近，堪稱MCU最強戰鬥情侶檔！

同性戀超級英雄

在《永恆族》（Eternals）裡，MCU的首位同性戀超級英雄Phastos（Brian Tyree Henry飾演）出場，在電影裡與丈夫結婚，並收養了一位兒子。在《雷神奇俠4：愛與雷霆》裡，女武神Valkyrie與石頭人Korg分別也是女同性戀與男同性戀英雄，電影亦首次表明他們的性取向，甚至重提女武神昔日戰死的女伴，以及講述石頭人之間「火熱」的繁衍過程，一悲一喜，亦為電影的情愛帶來深度，更貼近現實。

神級演員加持

過去不少Marvel的超級英雄個人自傳電影，都會請來影帝影后級的演員參演加持，令電影生色不少。《雷神奇俠》系列曾經由安東尼鶴健士（Anthony Hopkins）飾演眾神之神奧丁（Odin），亦在第三集請來姬蒂白蘭芝（Cate Blanchett）飾演雷神的姊姊Hela。其他的Marvel電影也毫不例外，《鐵甲奇俠》（Iron Man）曾請來Jeffrey Bridges飾演第一集的奸角Obadiah Stane；《奇異博士》裡由Tilda Swinton飾演的古一（Ancient One）；以及《黑豹》（Black Panther）裡由Lupita Nyong’o飾演王子的情人Nakia。

在《雷神奇俠4：愛與雷霆》裡，除了影后級的元祖班底妮妲莉寶雯的回歸外，亦包括有羅素高爾（Russell Crowe）與基斯頓比爾（Christian Bale），一部電影雲集三名金像級演員，在Marvel電影中算是絕無僅有。