安倍晉三遇刺｜《新聞記者》曾影射醜聞　賤價賣地起個人紀念小學

日本前首相安倍晉三，今早（7月8日）在奈良發表演講時，突然傳出槍聲，日本放送協會NHK報道，指安倍胸部中槍，被緊急送往醫院，有傳送院前失去意識，心臟停頓。安倍晉三曾兩度出任日本首相，在位期間爭議不絕，2007年曾發生嚴重醜聞「森友學園」，並被改編成劇集《新聞記者》，由米倉涼子主演。

自民黨前首相安倍（中）在奈良市的街頭演講時，被可疑男子開槍襲擊，現場一片混亂。（AP）

安倍晉三曾兩度出任日本首相，2020年8月因痼疾潰瘍性結腸炎復發，旋即辭去內閣總理大臣的職務，同年9月16日，正式卸任內閣總理大臣一職，在位時間近8年。（Getty）

由米倉涼子主演的日劇《新聞記者》，年初於串流平台Netflix上架，同樣找來電影版的藤井道人執導，演員則換上米倉涼子、綾野剛、橫濱流星等。《新聞記者》推出後，在日本反應非常大，因為其故事正在影射前日本首相安倍晉三，於2017年捲入大阪森友學園事件。

劇集《新聞記者》，由於內部影射安倍晉三的醜聞，上架時在當地掀起熱討。（《新聞記者》劇照）

賤價賣地建小學太太任「榮譽校長」

安倍晉三執政期間，被踢爆以比市價平六分一價錢，低價賣出國有土地予「森友學園」，用作興建一所新小學，而太太安倍昭惠亦牽涉在內。據指，該學校名字就是「安倍晉三紀念小學」，而夫人安倍昭惠，就被列為「榮譽校長」。

事後安倍強調得知該校以他名字籌集資金時，已提出反對，而太太安倍昭惠就解釋校方事前未得到她的同意便擅自給她榮譽職位，只能勉強接受。但事後愈揭愈大，有報道指當時的財務省，曾竄改14份相關文件，竄改的內容包括將安倍昭惠以及幾名涉事官員的名字刪除，事件被傳媒報道後安倍晉三聲望大挫。

當年安倍晉三要公開道歉。（影片截圖）

米倉涼子接拍該劇，被影評人力讚勇敢。（《新聞記者》劇照）

官員自殺不作調查

更震驚是當中負責買地的公務員，被發現在家中身亡，警方認定為自殺。到2021年，那位自殺的公務員遺孀，去信現任首相岸田文雄，希望獲重啟調查，但內閣官房長官松野博一，卻在記者會上表明：「不考慮重啟調查。」至於該劇，正正是改編 2017 年「森友學園」事件，劇中將事件分成三大視角進行，分別是「記者」、「政府官員」、「一般民眾」，刻劃出每個角色在自己的信念與立場。

《新聞記者》原為2019年一齣日本電影，當年已因內容涉及不少政客醜聞，上映時宣傳被打壓，演員未能到電視台宣傳，連官方網頁都被駭客攻擊。電影獲著名導演是枝裕和力讚，稱這不只是一部關於記者生涯的電影。「而是告誡人們，在這個時代不應名哲保身而是應該守節的一套電影。」最後電影更贏得第43屆日本學院獎的多個獎項（2020年），包括最佳影片獎、最佳男演員獎（松坂桃李）、最佳女演員獎（沈恩敬）、優秀導演獎（藤井道人）、優秀劇本獎（詩森ろば、高石明彥、藤井道人）、優秀剪輯獎（古川達馬）。

《新聞記者》電影版上映時，已備受打壓。（《新聞記者》電影海報）

隨後，被Netflix睇中，投資拍成劇集版，內容涉及安倍晉三醜聞，獲日本著名影評人前田有一力讚兩位主角，在日本如此的氣氛下，兩人願意主演這種敏感題材，相當有勇氣，不少網民大讚該劇，拍出日本電視台不敢拍的題材。