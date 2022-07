12歲男童被杯葛拒寫紀念冊　「蟻俠」保羅活特親寫祝福仲送頭盔

演員保羅活特(Paul Rudd)因為飾演「蟻俠,Ant-Man」一角而成名,更成為小朋友的偶像。早前科羅拉多州(Colorado)一名12歲的小朋友Brody Ridder,受到同班同學的欺凌,拒絕在其年度紀念冊上寫上祝福語,事件被登上當地新聞,而被「蟻俠」留意到,更主動聯絡其母親安排驚喜。

保羅活特(Paul Rudd)因為飾演「蟻俠」而成名,更成為小朋友的偶像。(《蟻俠》劇照)

在科羅拉多州就讀初中的Brody Ridder,於校內被疏遠及欺凌,當人人興高采烈地互寫紀念冊時,他那本卻始終空白一片,最終因忍不住一片白茫茫,要自己寫鼓勵語給自己︰「Hope you make some more friends, Brody Ridder」(希望你能結識更多朋友)。這一頁被母親看到心痛不已,並上載到社交平台。事件被當地傳媒報道引起迴響,亦令保羅活特得知此事。

Brody Ridder母親公開了兒子的紀念冊,發覺兒子寫上自我勉勵的說話。(網上圖片)

隨後,保羅特意聯絡了這位 Brody Ridder及其母親,並安排了一次 FaceTime 通話,不久更將一張手寫便條當作紀念冊一頁,連同一個簽名「蟻俠」頭盔送到男童家中。

而便條則寫上︰「很高興前幾天和你聊天,最重要記住,即使生活很艱難,事情也會有變好的一日。有很多人愛你,並認為你是最酷的孩子——我就是其中一個!我急不及待想看到你將來,會做出令人驚奇的事情。你的朋友,保羅。」內容窩心,被網民力讚。