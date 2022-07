荷里活男星艾米漢默(Armie Hammer)年前憑電影《以你的名字呼換我》(Call Me By Your Name)爆紅,可是去年接二連三陷入性醜聞,更被某女子控告強姦,形象插水遭公司及經理人炒魷,從此消失於荷里活圈。

網民發現艾米漢默轉行做酒店禮賓服務員。(Twitter圖片)

之前有消息指艾米漢默到開曼群島避世。後來入住戒療所戒毒、戒酒及戒性癮,而近日有報道指他已轉行,現時在開曼群島任職酒店禮賓服務員,有網民在Twitter上載一張酒店單張的照片,發現上面有艾米漢默的名字及頭像,而內容正是酒店禮賓服務專員所提供的服務詳情,仲有埋內線電話。

艾米漢默憑《以你的名字呼換我》彈起,但因性醜聞而敗走荷里活。(劇照)

有外媒收到風到當地查看,發現艾米漢默當真在酒店任職,並拍下他在努力sell客的照片,據悉他開價2000美元周薪或21000美元年薪為客人提供服務。雖然之前艾米漢默的經紀公司否認他在酒店任職,但現在證據確鑿,看來他決心離開演藝圈過新生活。