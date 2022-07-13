心裏美︱陳果獲邀監製浸大電影　陳果：學院派將成香港電影業中堅

由香港浸會大學電影學院及偉新教育基金出品，陳果、吳雨及柯星沛聯手監製的電影《心裏美》將於7月28日上映。今日（13日）電影舉行DSE學生打氣場，邀請一眾應屆文憑試考生及老師出席，並進映後分享。陳果及吳雨兩位監製，攜同主演之一余香凝及兩位學生演員一同到影院內謝票，並分享他們拍攝電影作品的目的及鼓勵在場的同學。

《心裏美》的監製陳果（左一）及吳雨（右一）攜同余香凝（右二）及兩位學生演員，出席電影的DSE學生打氣場及映後分享。（陳順禎 攝）

資深導演陳果作為《心裏美》的監製，對電影促成與浸會大學的學生，自覺對學生及自己而言也是難得的經驗：「投資電影的基金要求我們的團隊需要囊括二十位浸會大學電影系的學生，讓他們透過製作得到實習的經驗。他們在團隊中充當助手的角色，在各部份均有所參與，對他們甚至對我也是很好的經驗，因為我過去沒有在製作接觸讀電影的學生，比較多的新人都來自『工業派』的學師。」

陳果受吳雨的邀請，聯合監製由浸會大學出資拍攝的電影《心裏美》。（陳順禎 攝）

在浸會大學以外，各大專院校及電影業界組織均有推出電影的相關課程，在陳果導演的眼中，讓更多對電影工作具濃厚興趣的人可以投身行業：「以前我們有『紅褲仔』出身的電影工作者，我稱為『工業派』的工作者；『社會派』的電影工作者會透過導演會、編劇會等渠道進修及入行，可能起步比較遲，到三十歲才轉行；而『學院派』出身的工作者，在求學時期已經接觸電影理論及累積拍攝經驗，而當中有興趣加入電影行業的同學，就好像參與是次製作的浸大學生一樣，將會成為香港電影行業裡的中堅力量。」

陳果在訪問中表示，雖然近年掣肘較大，但仍然會拍攝圍繞香港題材的電影。（陳順禎 攝）

陳果導演亦透露，接下來亦有更多圍繞香港的議題，希望藉電影與觀眾討論：「如果沒有值得探討的議題，我並不會開拍電影，因為我拍攝的電影類型非工業化、非主流，我希望我的作品與別不同，進行自我創造，其實是非常痛苦的過程。」而陳果導演亦坦言，近年的創作有更多的掣肘：「純粹為香港拍攝電影，未必得到相應的回報，如果追求電影的商業、藝術及事業上成功，在現在的環境裡相對較困難。」