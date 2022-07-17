唯一港產片入圍富川電影節長片競賽　李靖筠︰第一次睇到套戲

第二十六屆韓國富川國際電影節日前於韓國京畿道富川市舉行，屬全球主要奇幻影展之一。電影節設有長片及短片競賽部份，共有十部電影入選長片競賽，而由梁碧芝（Gilitte）執導兼編劇、李靖筠（Gladys）、楊天宇（Angus）、龔慈恩、何珮瑜（Jeana）主演的英皇電影《電子靈》則是唯一入圍競賽項目「Bucheon Choice」的港產片。女主角Gladys及導演Gilitte日前亦已飛到當地參加電影節。

電影講述韓國練習生金智希（何珮瑜 飾）直播自殺事件後，牽扯出色情視頻網站Z號房事件，令網絡世界再起波瀾。陳楚童（李靖筠 飾）是典型低頭族，在韓國生活了兩年，回港不久，楚童便在YouTube看到一條關於「電子靈」的警告，生活中出現越來越多詭異事件，後來便找好友林子強（楊天宇 飾）幫忙解決。由於故事內容提到韓國的一些社會實況，因此在電影節舉行期間，觀眾看得特別投入，在跟觀眾的互動時，現場氣氛非常熱鬧。

首次參與國際影展，Gladys直言十分興奮，「可以認識到來自世界各地嘅電影人，又可以觀摸一下佢哋嘅作品，係大開眼界嘅。同埋我哋套戲播放嘅時候，觀眾都好有反應，完咗後嘅Q&A環節，佢哋都好湧躍發問，見到反應咁好，都好開心，希望可以將多啲香港電影介紹俾韓國觀眾認識。」除了觀眾反應好，Gladys亦看得投入，原來她也是首次觀看整部影片，「因為工作安排，所以之前好難夾到時間睇，今次係咁嘅場合，仲要喺外地第一次睇，身邊嘅觀眾都唔係香港人，個感覺都幾得意。」