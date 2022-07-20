《給我1天》王祖藍演漸凍人症患者　蔡卓妍︰他特別為角色減磅

電影《給我1天》由邱禮濤監製，李敏編劇及執導，杜可風攝影，蔡卓妍（阿Sa）及王祖藍主演。故事改編自導演李敏同名小說，講述身患俗稱「漸凍人症」的肌萎縮性脊髓側索硬化症的王祖藍，需要在病情徹底惡化前收集一些快樂的回憶。電影將於7月23日全港戲院上映，Disney+ 亦會於同日晚上9:30獨家串流上線。

王祖藍臨別前，向暗戀的蔡卓妍提出拍拖一天。（《給我１天》劇照）

王祖藍在《給我1天》中，飾演患「漸凍人症」的城市速寫畫家馬賽克，他需要在病情徹底惡化前收集一些快樂的回憶。當中自小暗戀的小學同學神仙魚（蔡卓妍 飾），令他拿出勇氣，提出遺願：「給我一天，當我的女朋友，可以嗎？」阿Sa笑道：「我與祖藍一走出來，會容易令人想到喜劇，真的沒想過我們居然會拍愛情文藝片！但看過祖藍在戲中的造型相，已經知道沒問題了！他特別為角色減磅，整個人顯得清秀，更相當有氣質，讓我非常信任這次與他的合作！」

蔡卓妍讚王祖藍特別為角色減磅，增強說服力。（《給我１天》劇照）

《給我1天》以漸凍人症為主軸，馬賽克在身體日漸轉差的情況之下，殘忍的不單只是要面對不治之症，更要意識清晰地目睹自己生命消亡的過程。王祖藍在電影中傾情演出，演繹出漸凍人的苦況之外，亦用愛温暖漸凍人生，動人情感貫穿全劇，絕對稱得上感人肺腑。《給我1天》以全新視角聚焦漸凍人症，不但逐漸讓大家開始重新關注這個較為罕有的疾病，同時亦鼓勵了更多同樣受到疾病困擾的人，讓我們知道在世界上仍有許多人像馬賽克一樣，但是大家同樣珍惜當下，勇敢活著。