DC超寵聯萌｜少爺占配音兼任創意顧問　岑珈其不忍愛犬離世改養龜

由少爺占、岑珈其、張進翹配音的《DC超寵聯萌》，由於三位都有飼養寵物，所以配得份外投入。少爺占更加會與朱豔強同戲登場，驚喜爆笑。

《DC超寵聯萌》由少爺占、岑珈其、張進翹配音。（《DC超寵聯萌》發相）

少爺占在戲中聲演蝙蝠俠的寵物黑夜王牌，是被遺棄寵物的首領，少爺占笑說：「王牌雖然是蝙蝠俠的寵物，蝙蝠俠是很有型的，但王牌則是扮有型。以往的動畫主要對象是小朋友，但現今的動畫大人、小朋友都適合觀看，劇情不會太幼稚！」除了配音，今次少爺占更是為電影擔當另一重要角色——創意顧問，「今次電影公司仲搵咗我幫手寫對白，所以希望大家入場睇戲之餘留意對白，如果有你覺得好笑或者共鳴，話番俾我聽，同我交流吓！」至於問到朱艷強，少爺占表示想保留神秘感，讓大家入場時尋找他的聲音。

首次為動畫配音的岑珈其說：「《DC超寵聯萌》整個配音過程都非常開心，很多事情都很新奇、有趣。我聲演綠燈俠的『哨牙鼠』阿哨，其超能力是爪子可以射出閃電攻。」為電影配音令Kaki想起曾經養過的小狗：「養小狗最重要是定時餵食，以及給他們舒服的空間休息，不過小狗離世後，我們沒有再養狗，改為養較長壽的烏龜。」Kaki表示很喜歡動畫，因為可以天馬行空，看見現實中不可能發生的事情。被問到想擁有甚麼超能力的寵物時，事事以家庭為先的Kaki回答：「會飛的大象吧，牠可以載我一家三口出街！」

《DC超寵聯萌》將於8月4日上映。（《DC超寵聯萌》海報）

同為首次為動畫配音的Manson，聲演水行俠的寵物天笙鼠基夫，Manson指最興奮是配被人打到飛起的音效：「小時候常玩電腦遊戲『落樓梯』，結束時有慘叫聲：『呀！』，今次可以模擬這種慘叫聲，好好玩！」而Manson亦是動畫迷：「人大了反而喜歡看動畫，可以脫離現實，但又有新啟發，在開心、輕鬆的氛圍下，吸收新訊息！」