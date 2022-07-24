香港兒童國際電影節八月陪親子放暑假　開幕電影父女出馬救人救火

每年一度的香港兒童國際電影節（KIFF）將於今年八月上旬舉辦，以實體電影節形式帶親子觀眾進入戲院，欣賞四部精選的電影，並與參與製作的團隊進行對談。電影節從世界各地引進兒童電影及動畫電影，並邀請香港演員為非英語動畫進行粵語配音，突破外語地域界限。

第六屆香港兒童國際電影節將於八月上旬舉行，於首兩個週末進行放映。（電影節提供）

電影節的開幕電影《烈火少女》（Fireheart）由加拿大及法國的製作團隊聯手打造，並由香港演員森美、梁雍婷及岑珈其聲演三位主角。電影改編自1930年代紐約首位女消防員勇敢追逐夢想的故事，並透過當中許多「蝦碌」的經歷，與同為消防員父親漸漸互相了解。電影鼓勵兒童突破框架追尋自己的夢想，亦訴說了親情的可貴。

《烈火少女》為本屆香港兒童國際電影節的開幕電影。《烈火少女》電影海報。（電影節提供）

閉幕電影則選取了香港電影作品《留聲》，電影由欣欣執導，黃梓樂、陳宇琛、蔣祖曼、鮑起靜及羅莃荋主演，講述十歲的主角光仔面對生活的壓力與傷痛，令他經常失眠。有一天他光仔失去了蹤影，而光仔的父母則從他的錄音公仔裡，了解到兒子的內心。電影由一位小孩的角度進行敘事，並提醒觀眾家庭成員之間的溝通與互相了解的重要性，是極之難得的誠意之作。

電影節亦將會播放英語動畫電影《小小吸血鬼》（Little Vampire）及電影《魔法動物學園》（School of Magical Animals），四部電影將分別於8月6-7日及13-14日舉行多場放映。