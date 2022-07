Marvel電影第四階段將告終　係踏入冰河時期定對日後有極大供獻？

日前,Marvel在聖地牙哥的漫畫博覽會上,公開了未來三年的電影及劇集作品上映時間表,為全球的漫畫粉絲投下一枚強力的震撼彈。現正進入尾聲的MCU(漫威電影宇宙)第四階段,將會以《黑豹》續集《Black Panther:Wakanda Forever》作為終結作品,並以一系列電影及劇集作品展開第五階段。

日前舉行的聖地牙哥漫畫博覽會上,Marvel的行政總裁Kevin Feige親自介紹兩部將會推出的《復仇者聯盟》電影。(Getty Images)

第四階段是MCU首次在電影以外,利用劇集擴展旗下的超級英雄世界,相比首三階段完整地終結,MCU在第四階段隨《復仇者聯盟4:終局之戰》(Avengers:Endgame)令幾位原復仇者「畢業」後,進入了MCU的「冰河時期」。

《復仇者聯盟4:終局之戰》中,三位復仇者聯盟的主要成員從MCU裡「畢業」。(imdb)

劇集的放映覆蓋範圍僅限於Disney+串流平台觀眾,幾部主打的電影如《蜘蛛俠:不戰無歸》(Spider-Man:No Way Home)、《奇異博士:失控多元宇宙》(Doctor Stranger in the Multiverse of Madness)及《雷神奇俠4:愛與雷霆》(Thor:Love and Thunder)相比過去的作品,不論開創性、受歡迎程度或作品之間連貫性,只能與「打成平手」。究竟MCU在第四階段採取的模式轉型,發揮了甚麼作用?

MCU第四階段中,三部主打作的表現相對過去的Marvel作品,也只能夠「打成平手」。(imdb)

承先啟後

第四階段最令觀眾察覺的作用,在於承接首三階段的成果,再由新一代的人物接棒發展。電影《黑寡婦》(Black Widow)、劇集《飛隼與寒冬戰士》(The Falcon and the Winter Soldier)及《鷹眼》(Hawkeye)均發揮了接棒作用,推出了新一代的黑寡婦、美國隊長及鷹眼,取代原復仇者中三位主要角色,將於八月上架的《She-Hulk》亦會發揮相同的作用。

有傳《黑豹》的續集中,新角色鋼鐵之心(Ironheart)將會接棒復仇者最重要、至今唯一懸空的角色——鐵甲奇俠,雖然消息未被Marvel官方證實,然而在年底第四階段正式終結時,相信自有分曉。

鐵甲奇俠的接班人「鋼鐵之心」有傳會於《黑豹2》裡登場。而黑豹一角,亦將會由新演員演出,未知角色將會有何變化。(imdb)

開發庫藏

第四階段的另一作用,在於開發Marvel漫畫原有的角色,擴大MCU未來發展的可能性,作用與第二階段推出《銀河守護隊》(Guardian of the Galaxy)相同。電影《尚氣與十環幫傳奇》(Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings)、《永恆族》(Eternals)、劇集《月光騎士》(Moon Knight)及《Ms. Marvel》都推出了一系列新角色,為未來Marvel世界中宇宙銀河領域的開發,或《捍衞者聯盟》(Defenders)的組成鋪路,發揮了橋樑作用。