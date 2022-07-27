Marvel電影第四階段將告終　係踏入冰河時期定對日後有極大供獻？

日前，Marvel在聖地牙哥的漫畫博覽會上，公開了未來三年的電影及劇集作品上映時間表，為全球的漫畫粉絲投下一枚強力的震撼彈。現正進入尾聲的MCU（漫威電影宇宙）第四階段，將會以《黑豹》續集《Black Panther：Wakanda Forever》作為終結作品，並以一系列電影及劇集作品展開第五階段。

日前舉行的聖地牙哥漫畫博覽會上，Marvel的行政總裁Kevin Feige親自介紹兩部將會推出的《復仇者聯盟》電影。（Getty Images）

第四階段是MCU首次在電影以外，利用劇集擴展旗下的超級英雄世界，相比首三階段完整地終結，MCU在第四階段隨《復仇者聯盟4：終局之戰》（Avengers：Endgame）令幾位原復仇者「畢業」後，進入了MCU的「冰河時期」。

《復仇者聯盟4：終局之戰》中，三位復仇者聯盟的主要成員從MCU裡「畢業」。（imdb）

劇集的放映覆蓋範圍僅限於Disney+串流平台觀眾，幾部主打的電影如《蜘蛛俠：不戰無歸》（Spider-Man：No Way Home）、《奇異博士：失控多元宇宙》（Doctor Stranger in the Multiverse of Madness）及《雷神奇俠4：愛與雷霆》（Thor：Love and Thunder）相比過去的作品，不論開創性、受歡迎程度或作品之間連貫性，只能與「打成平手」。究竟MCU在第四階段採取的模式轉型，發揮了甚麼作用？

MCU第四階段中，三部主打作的表現相對過去的Marvel作品，也只能夠「打成平手」。（imdb）

承先啟後

第四階段最令觀眾察覺的作用，在於承接首三階段的成果，再由新一代的人物接棒發展。電影《黑寡婦》（Black Widow）、劇集《飛隼與寒冬戰士》（The Falcon and the Winter Soldier）及《鷹眼》（Hawkeye）均發揮了接棒作用，推出了新一代的黑寡婦、美國隊長及鷹眼，取代原復仇者中三位主要角色，將於八月上架的《She-Hulk》亦會發揮相同的作用。

有傳《黑豹》的續集中，新角色鋼鐵之心（Ironheart）將會接棒復仇者最重要、至今唯一懸空的角色——鐵甲奇俠，雖然消息未被Marvel官方證實，然而在年底第四階段正式終結時，相信自有分曉。

鐵甲奇俠的接班人「鋼鐵之心」有傳會於《黑豹2》裡登場。而黑豹一角，亦將會由新演員演出，未知角色將會有何變化。（imdb）

開發庫藏

第四階段的另一作用，在於開發Marvel漫畫原有的角色，擴大MCU未來發展的可能性，作用與第二階段推出《銀河守護隊》（Guardian of the Galaxy）相同。電影《尚氣與十環幫傳奇》（Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings）、《永恆族》（Eternals）、劇集《月光騎士》（Moon Knight）及《Ms. Marvel》都推出了一系列新角色，為未來Marvel世界中宇宙銀河領域的開發，或《捍衞者聯盟》（Defenders）的組成鋪路，發揮了橋樑作用。