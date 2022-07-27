《復仇者聯盟5》落實《尚氣》導演操刀　大反派Kang明年正式登場

自2019年《復仇者聯盟︰終局之戰》（Avengers: Endgame），為Marvel Studios帶來全球28億美元（約港幣$217億）票房收入，再拍第五集似乎不容置疑。據早前聖地牙哥動漫展（San Diego Comic-Con, SDCC）中，Marvel Studios介紹了未來三年即將推出的影視作品，當中最為人矚目是兩部《復仇者聯盟》系列電影，而今日外媒亦公布《復仇者聯盟5》（Avengers: The Kang Dynasty），將由《尚氣與十環幫傳奇》（下稱︰尚氣）導演德斯汀克雷頓（Destin Cretton）執導。

電影《Avengers: The Kang Dynasty》暫定2025年5月2日上映。（網上圖片）

導演克雷頓獲此重任，與《尚氣》全球票房大收不無關係，電影雖然失去了內地市場，加上受疫情影響，但最終票房都高收達 4.32 億美元（約港幣33.6億）。事實上在《尚氣》大收後，去年12月，克雷頓已與漫威簽訂了一份協議，據《Variety》報道，他與Marvel和迪士尼簽下數年新合約，除了拍攝《尚氣》續集，還會為Disney+、Hulu和Marvel的Onyx Collective等串流平台，開發影視作品。

《尚氣與十環幫傳奇》導演德斯汀克雷頓（Destin Cretton），作品全球大收 4.32 億美元（約港幣33.6億），令Marvel急急向他「加簽」合作。(視覺中國)

看來《復仇者聯盟5》是協議以外另一新企劃，早前在聖地牙哥動漫展，Marvel Studios亦已公布電影《Avengers: The Kang Dynasty》及《Avengers: Secret Wars》，將分別於2025年5月2日及11月7日上映。

Kang已在《洛基》影集初登場，隨後亦會在《蟻俠3》再有鋪排。（《洛基》影片截圖）

不過現階段「復仇者」的團隊人選都未有定案，要觀乎往後其他MCU電影的表現再作定奪。至於故事將會講述新一代復仇者聯盟，與新系列的大反派KANG大戰，除了已在《洛基》（Loki）影集登場，明年2月17日美國上映的《蟻俠3》（Ant-Man and the Wasp: Quantumania），將會是正式登場。他是來自31世紀的科學家，有穿越能力，為守護神聖時間線，建立了時間變異管理局（Time Variance Authority）。