里安納度馬田史高西斯第七次合作　改編小說踢爆虛偽英雄

馬田史高西斯(Martin Scorsese)與里安納度狄卡比奧(Leonardo DiCaprio),這對經典的導演演員絕配,將會第七度合作,今次更繼第六次合作拍下《花月殺手》(Killers of the Flower Moon》),再次改編作者大衛格蘭(David Grann)的另一本小說《The Wager:A Tale of Shipwreck, Mutiny, and Murder》,而電影名為《The Wager》。

《紐約風雲》為馬田史高西斯和里安納度首次合作的作品,都有奧斯卡最佳導演提名。(電影劇照)

馬田史高西斯與里安納度狄卡比奧一直合作無間,兩人自《紐約風雲》、《娛樂大亨》、《無間道風雲》、《不赦島》、《華爾街狼人》和《花月殺手》後,將會第七次合作。新片將繼續改編自《花月殺手》小說作者大衛格蘭(David Grann)作品,名為《The Wager:A Tale of Shipwreck, Mutiny, and Murder》,有趣是小說尚未出版,要到2023 年 04 月才正式發行,但馬田史高西斯與里安納度已經滿有信心,買下版權,並一同出任監製。跟《花月殺手》一樣,《The Wager》會由 Apple 投資製作並發行, Apple TV+獨家上線。

《無間道》當年成功殺入荷里活,獲馬田史高西斯垂青,開拍美版《無間道風雲》,電影亦找來里安納度合作。(《無間道風雲》劇照)

馬田史高西斯多次提名奧斯卡金像獎最佳導演,最終在里安納度主演的《無間道風雲》奪得奪得。(電影劇照)

《The Wager》故事發生在 1742 年,一艘載著30名英國船員的殘破船隻,被沖到上巴西海岸,該批船員原來是兩年前,奉命追捕一艘載滿稀世珍寶的西班牙帆船,但最後失事漂流到一座荒島,幾經艱困才重建這艘簡陋小船、高危地在海上航行百日,才抵達巴西這片陸地。

小說來年4月才發行,但已獲兩位垂青。(網上圖片)

由於倖存者故事充滿毅力同堅忍,起初被視為英雄人物般,直至六個月後,另一艘更破更舊的船隻、乘載住另外三名倖存者到達智利海岸,然而三人說出那班在巴西登陸的三十名水手,根本不是英雄,而是一群在荒島引發統治鬥爭的叛變者。最後要英國海軍部開軍事法庭進行裁決。