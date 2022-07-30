里安納度馬田史高西斯第七次合作　改編小說踢爆虛偽英雄

馬田史高西斯（Martin Scorsese）與里安納度狄卡比奧（Leonardo DiCaprio），這對經典的導演演員絕配，將會第七度合作，今次更繼第六次合作拍下《花月殺手》（Killers of the Flower Moon》），再次改編作者大衛格蘭（David Grann）的另一本小說《The Wager：A Tale of Shipwreck, Mutiny, and Murder》，而電影名為《The Wager》。

《紐約風雲》為馬田史高西斯和里安納度首次合作的作品，都有奧斯卡最佳導演提名。（電影劇照）

馬田史高西斯與里安納度狄卡比奧一直合作無間，兩人自《紐約風雲》、《娛樂大亨》、《無間道風雲》、《不赦島》、《華爾街狼人》和《花月殺手》後，將會第七次合作。新片將繼續改編自《花月殺手》小說作者大衛格蘭（David Grann）作品，名為《The Wager：A Tale of Shipwreck, Mutiny, and Murder》，有趣是小說尚未出版，要到2023 年 04 月才正式發行，但馬田史高西斯與里安納度已經滿有信心，買下版權，並一同出任監製。跟《花月殺手》一樣，《The Wager》會由 Apple 投資製作並發行， Apple TV+獨家上線。

《無間道》當年成功殺入荷里活，獲馬田史高西斯垂青，開拍美版《無間道風雲》，電影亦找來里安納度合作。（《無間道風雲》劇照）

馬田史高西斯多次提名奧斯卡金像獎最佳導演，最終在里安納度主演的《無間道風雲》奪得奪得。（電影劇照）

《The Wager》故事發生在 1742 年，一艘載著30名英國船員的殘破船隻，被沖到上巴西海岸，該批船員原來是兩年前，奉命追捕一艘載滿稀世珍寶的西班牙帆船，但最後失事漂流到一座荒島，幾經艱困才重建這艘簡陋小船、高危地在海上航行百日，才抵達巴西這片陸地。

小說來年４月才發行，但已獲兩位垂青。（網上圖片）

由於倖存者故事充滿毅力同堅忍，起初被視為英雄人物般，直至六個月後，另一艘更破更舊的船隻、乘載住另外三名倖存者到達智利海岸，然而三人說出那班在巴西登陸的三十名水手，根本不是英雄，而是一群在荒島引發統治鬥爭的叛變者。最後要英國海軍部開軍事法庭進行裁決。