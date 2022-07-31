獨家專訪｜半年得13部港片上映　爾冬陞︰幾多部戲才值得辦金像獎

《第四十屆香港電影金像獎頒獎禮》於兩星期前圓滿結束，主席爾冬陞先生接受《香港01》獨家專訪。訪問當日已7月尾，雖然疫情未退，但綜觀全城的運作，只要沒太大波動的變化，下屆金像獎如無意外便預期翌年4月舉行，即踏入11月便又要開始籌備。



問題來了，今年1月7日起，因為受第五波疫情影響，戲院要關閉至4月21日才獲得重開，中間停業超過100日，截止訪問當日，根據主席手上的數字，全年只有13部香港電影上畫，以這進度計，對於來年的入圍片量會否感到樂觀？競爭性又是否足夠？



鳴謝︰帝樂文娜公館

根據主席所得的數字，截止今年7月，只有13部香港電影上畫，對下屆的代表性有一定影響。（葉志明 攝）

獨家專訪｜ 爾冬陞回應坊間批評金像獎 「今年氣氛是有點奇怪」

樂觀推算可有33部

爾冬陞︰「這段日子，我們都一直打聽未來5個月還有甚麼戲會上，只知道有部大製作《明日戰記》，其餘的獲悉都是未肯定。」

年初上映的包括《逃獄兄弟3》，票房不濟。（《逃獄兄弟3》劇照）

其實有數得計，縱使大家信心十足，未來每個星期都有一部香港電影上畫，去到12月31日都是多20部，總數都是33部，是創新低嗎？「未，有年得28部，所以這個議題我不算太擔心。過去金馬獎曾試過年產10部電影，要靠香港電影報名去充數字，所以當年有爭議為何還要舉辦金馬獎？」

今年內即將上映電影︰

「電影靠的是觀眾，應該要跟市民同步」

連隨令主席思考另一個問題︰到底要幾多部戲才值得舉行金像獎？「舉辦一屆金像獎要花8位數，我們自己是有資金，但不算很充裕，每年都要政府資助5、600萬，有年特別高達900萬。早兩日看新聞，見到住劏房的市民，部分連風扇都買不起，如果日後市道好一點，大家投入多些，就可以免除花費這麼多公帑，拿900萬買風扇送贈予基層有何做不到？」

舉辦一屆金像獎，便要花近8位數字，花費不輕。（gettyimages）

突然說到基層去，其實主席意思是公帑要用得其所，電影靠的是觀眾，應該要跟市民同步，不可亂花錢。正如今屆轉到九展舉行，比以往免費租用文化中心，便多了一筆租場費。「都超過7位數字，後來我嘗試寫信給九展的新負責人億京集團，他們都好爽快給予一個很高的折扣優惠，節省了不少。」

爾冬陞︰「要夠膽去競爭才是，去參加一個小競爭的頒獎禮，贏了都沒意思。」（葉志明 攝）

「要比賽當然要找一些高手」

說到底，若果去到12月31日，埋單計數真的只有33部電影（第四十屆兩屆合併共有68部電影），又會否如期舉行呢？「前年宣布兩屆合拼舉行時，不少人質疑對前年的作品不公平。我說要夠膽去競爭才是，去參加一個小競爭的頒獎禮，贏了都沒意思。如果有個影展得28部電影參賽，我寧願不報。我個人來說，要比賽當然要找一些高手，潛水喜歡跟高手潛水，賽車喜歡跟高手賽，個個都比你差然後好威拿冠軍，又有甚麼意思？欺騙自己！」

第四十屆金像獎，入圍電影有17部，《智齒》便獲14項提名。（《智齒》劇照）

事實上，主席對這問題不太擔心，但都會向董事局提出，交予大家一齊思考。其實片量的多少，並不是關鍵因素，質才是重點，以第四十屆計，68部電影，最終獲提名的作品就只有17部。若果33部有半數以上都是含金量高的作品，實在不用擔心競爭力。