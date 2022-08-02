《制裁者》即將回歸MCU？　迪士尼將於9月D23宣布重啟劇集

Marvel旗下的《捍衛者聯盟》（The Defenders）系列從Netflix回歸Disney+後，隨即展開重啟計劃。繼開拍「夜魔俠」劇集《Daredevil: Born Again》後，再傳出另一大熱作品《制裁者》（The Punisher）除了重新開拍外，更會在夜魔俠重啟劇中亮相。

消息指Disney+將會重啟《制裁者》劇集。（Disney+）

據外媒報道，飾演「制裁者」Frank Castle的Jon Bernthal確認會再次飾演這個角色，加上蜘蛛俠、夜魔俠與制裁者將列入Marvel的「街頭英雄」行列，相信三位英雄將會有機會合作演出，而消息指重啟《制裁者》劇集將會在9月舉行的「迪士尼D23博覽展」（D23 Expo 2022）中正式宣布。

Jon Bernthal飾演「制裁者」Frank Castle。（IMDb）

《制裁者》劇情主要講述前海軍陸戰隊軍人Frank Castle（Jon Bernthal飾）全家慘遭殺害，被追捕後開始復仇大計，並在第一季最後一集在避彈衣上畫上標誌性的「骷髏頭」，正式成為「制裁者」。劇集有大量打鬥和刺激的槍戰場面，打戲拳拳到肉，令大批劇迷看得大呼過癮。有不少粉絲得知劇集有機會重啟，都表示興奮，更大讚Disney+這個想法非常正確。