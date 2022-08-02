緣路山旮旯︱專訪黃浩然　無懼搵岑珈其首次擔正：冇懷疑過佢能力

港產片《緣路山旮旯》將於8月4日上映，並以閉幕電影在香港亞洲電影節亮相。故事講述主角阿厚（岑珈其 飾演）在「行桃花運」的一年內，連續邂逅五位女生，五位女生外形性格背景各有不同，相同的地方就是五位都住到「冇雷公咁遠」，分散於香港各個山旮旯地方。一年追求五個女生，一連五條感情線，阿厚最終又能否找到屬於自己的真愛？

《緣路山旮旯》將於8月4日上映。《緣路山旮旯》電影海報。（電影公司提供）

導演黃浩然早前接受《香港01》專訪，大談第三部電影作品《緣路山旮旯》的製作，以及香港土地問題與都市愛情的聯乘。

「我都住到山旮旯」

香港的土地問題影響都市愛情關係，一直都並非新鮮事，電影亦有重提困擾年輕人多時的「土地問題」。雖然導演黃浩然既非年輕人、亦非土地問題的主要苦主，然而從生活的觀察中，他亦有所感悟，並進而拓展成為電影的故事：「因為我也住在山旮旯，我住在長洲。住在離島的人，習慣在最後一刻才上船，所以在晚上我與太太回家時，經常會目睹一類畫面：一對情侶，其中一個住在長洲，二人便會在碼頭閘口前痴纏。於是我便會想，有心的話，不如送到長洲啦！」

《緣路山旮旯》的導演黃浩然接受香港01的專訪時，提到故事的靈感，來自生活上的觀察；亦因為自己作為「山旮旯」的島民，所以特別有感。（莫匡堯 攝）

導演在觀察年輕人的同時，並沒有限制想像的空間：「所以在2020年3月的一晚，我忽發奇想，如果有一個男生連續追的幾個女生都住到『山旮旯咁遠』都是一件相當好笑的事。」於是故事由一位男主角邂逅幾位住在山旮旯的基礎便因此奠定。

側寫香港發展的五種居住環境

為了鎖定幾位女主角的居住地點，黃浩然導演進行了不少資料搜集：「我在創作時要求五位女主角的居住地有明確的分別，於是很多地點便自然地入選或被淘汰。例如全香港只有一個公共屋邨位於禁區內，便是沙頭角邨，於是沙頭角邨便順理成章入選。」

電影中，蘇麗珊飾演的A. Lee居住在沙頭角。（《緣路山旮旯》電影劇照）

「其次，在大澳的居屋，連我自己也考慮過會否參與抽籤，因為價錢低廉、風景亦非常優美，所以公共屋邨外，居屋的選擇便出現。而且大澳在拍攝製作上可行性高，搭車搭船亦可以到達，所以我也沒有考慮過其他居屋的地點。」

梁雍婷飾演的Mena居住在大澳。（《緣路山旮旯》電影劇照）

在公營房屋以外，不少山旮旯地點的居住模式都以村屋為主，為免互相重疊，導演為「咩姐」一角（余香凝 飾演）居住的澄碧邨花了不少心思：「至於澄碧邨，沒有香港人會認為澄碧邨是村屋，甚至會直覺地稱為『夏威夷別墅』。雖然我認為這個稱呼略為不求甚解。」而戲中「女神」Lisa（陳漢娜 飾演）的荔枝窩則更為獨特：「戲中陳漢娜所居住的亦非村屋，幾乎可以稱為『鬼屋』、祖屋或者古蹟！所以也不會認錯。」

電影中，余香凝飾演的咩姐Melanie居住在澄碧邨（後景位置）。（莫匡堯 攝）

導演解釋，自己之所以如此着重各地點的居住定義，除了戲劇功能外，亦包括對香港價值觀的了解：「香港人有一個特點，便是對『樓』非常關注！所有定義也異常精準清晰！」由荔枝窩的祖屋，到沙頭角的公屋及大澳的居屋，一定程度上側寫香港人百年來居住環境的變化，以及城市發展下生活模式的轉變，導演表示：「在我的電影中，有不少訊息希望帶給觀眾，在主題以外，不同的觀眾會有他們個人的領悟以及留意到的細節，所以如果觀眾能夠發現到當中的含義，我便成功地將訊息傳遞到他們身上。」

電影中，陳漢娜飾演的女神Lisa居住在荔枝窩的百年古屋之中。（《緣路山旮旯》電影劇照）

導演眼中的香港拼圖

香港經常被形容為地少人多、發展空間極為有限的城市，觀眾觀映期間或許一時難以想像在香港「Long D」（遠距離戀愛）的誇張程度，所以導演特意用象徵的方法在電影中表達：「戲裡不斷提到去高雄、台北、沖繩都夠時間，因為如果說一個實際以公里計算的距離，觀眾未必會有反應。如果用車程需時去表達，效果可能較好，但卻失去了幽默感。而最繪形繪聲的方法，就是用航程最遠的實際地點作為比喻，講法會比較誇張卻又不失實，觀眾一聽就明白。」

電影中，不少地點設定（亦即取景地）距離市區的交通時間，幾乎相等飛往台灣或日本的航程。（《緣路山旮旯》電影劇照）

導演的上一部作品《逆向誘拐》的劇情發展重心及取景地，基本上以香港城市地段作為核心，甚至以香港島作為軸心；《緣路山旮旯》則幾乎避開了城市的空間，以新界、離島及少部分九龍東地段發展劇情，似乎具有明確的意識，拼湊出一幅完整的香港地圖。導演坦言本身沒有這個意圖：「《緣路山旮旯》的創作階段，我們已經刻意排除香港島。首先我在香港島長大，對我來說，香港島任何一個地方我也完全不覺得遠。雖然有不少九龍或新界居住市民會覺得香港島的路十分難辨認，然而這個現象的出現全因為生活習慣的差異。所以電影沒有出現香港島，純粹是我個人的觀感，香港島沒有『山旮旯』的地方。」

《逆向誘拐》主要於香港島上取景。（《逆向誘拐》電影劇照）

六十歲演四十歲追二十歲的現象

《緣路山旮旯》的一眾主角都設定在二、三十歲的年齡層，與黃浩然導演的人生階段有一定的距離，要還原年輕人的愛情世界，需要一定的理解及準備功夫：「我覺得有一部分的愛情觀一定會橫跨年代，不論中外文化與不同的年齡層亦如是。另外我的電影作品中，角色與演員的年齡並不會相差太遠，最好設定在三年之內。」

同時作為香港電影的創作者及觀眾，黃浩然對於某些港產片的設定非常反感：「有一部分電影會由一位六十歲的演員，演一位四十歲的角色，再追求一位二十歲的女生，雖然現實中，也有這樣的例子，但顯然並非主流。」

《緣路山旮旯》的幾位主要演員余香凝（左）、岑珈其（中）及梁雍婷（右），均與他們的角色年齡非常接近。（莫匡堯 攝）

同時，採用年齡接近角色的演員，亦有增潤角色內容的作用：「九位主要演員，其實也在角色的年齡階段之內。而在與演員的圍讀過程中，便會就角色的細節提出個人的意見，就某些對白的表達方式，提出個人化的修改與增潤。以岑珈其為例，他為自己的角色提出了很多動作、嗜好等細節，令角色更立體、更具說服力。演員的投入非常關鍵，我亦不介意他們輸出。」

導演黃浩然（左一）與一眾演員，從圍讀開始便不斷為電影角色注入更具生命力的元素。（莫匡堯 攝）

以岑珈其為主角的阻力

作為岑珈其首部擔任男主角的電影，從《逆向誘拐》一位戲份相對較少的警察角色，到《緣路山旮旯》擔正成為男主角，導演對岑珈其的信心，正正來自上一部電影的合作：「《逆向誘拐》的拍攝期間，有一件事令我印象非常深刻，當時岑珈其的角色帶領着一眾便裝警員趕上船，該幕拍攝的頭一兩個鏡頭，便看到他非常疲倦，一直在喘氣。我當時取笑他十分孱弱，想不到他竟然說自己的角色正是一個懶散、孱弱的人，所以便應該這樣演繹。當下我察覺，岑珈其作為一位演員，具備細心思考、計劃角色演繹方法的能力，所以便建立了對他的信心，亦更留意他往後的演出。」

《緣路山旮旯》是岑珈其首次擔正男主角的電影作品。（莫匡堯 攝）

對於岑珈其的能力，導演表示：「我完全沒有懷疑過他的能力，反而是其他人會有所保留。一些工作人員，或者大小的投資者，他們反而會懷疑岑珈其能否勝任，因為他從未演過主角的確是事實。我也曾向同行前輩詢問意見，其中一位表示，能否勝任男主角其實與演技無關，而是岑珈其能否吸引觀眾長達九十分鐘。雖然在拍攝前，沒有人有確切的答案，但凡事都有第一次，總要突破障礙進行試驗。」