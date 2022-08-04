《鐵血戰士︰狩獵追擊》系列前傳追溯300年前　尋回最初狩獵刺激

經典科幻電影《鐵血戰士》（Predator）系列，最新鉅製《鐵血戰士：狩獵追擊》（Prey）將於8月5日在Disney+上線。電影由《末世街10號》（10 Cloverfield Lane）導演丹卓登堡（Dan Trachtenberg）執導，製作出《鐵血戰士》系列前傳新作。

原住民對戰高科技外星高等生物鐵血戰士，逐漸演變成殘忍的獵殺，找回最初狩獵刺激。（《鐵血戰士：狩獵追擊》劇照）

找回最初狩獵刺激

《鐵血戰士》首集始於1987年，當中最吸引眼球的除了男主角阿諾舒華辛力加（Arnold Schwarzenegger）之外，劇情更是顛覆想像。《鐵血戰士：狩獵追擊》作為《鐵血戰士》的前傳，將會帶領觀眾回到300年前，探索鐵血戰士與人類之間戰爭的起源，回到史無前例的高等敵人首次入侵地球的經歷，以駭人形象現身人類眼前。彪悍原住民對戰高科技外星高等生物鐵血戰士，逐漸演變成殘忍的獵殺，找回最初狩獵刺激！

故事探索鐵血戰士與人類之間戰爭的起源，回到史無前例的高等敵人首次入侵地球的經歷。（《鐵血戰士：狩獵追擊》劇照）

首輪影評出爐被譽為「歷來最出色的《鐵血戰士》」、「娛樂十足，廝殺場面過癮」！導演丹卓登堡擅長營造氣氛，曾經執導末世災難作品《末世街10號》廣受好評。今次花費四年籌備的《鐵血戰士：狩獵追擊》同樣繼承他過往一貫懸疑感十足的作品風格。而《鐵血戰士》與丹卓登堡亦甚有淵源，原來他是原版電影的忠實粉絲，並一直把阿諾舒華辛力加視為自己的英雄，期望藉此作品致敬阿諾。

電影當中有大量打鬥場面，一眾演員在開拍前苦練體能，除了學習使用武器之外，還有生火技能。（《鐵血戰士：狩獵追擊》劇照）

重現300年前北美原住民生活

《鐵血戰士：狩獵追擊》是系列首套以女性為主要敘事者的作品，也把故事拉回18世紀初北美原住民科曼奇族群。電影當中有大量打鬥場面，一眾演員在開拍前苦練體能，除了學習使用武器之外，還有生火技能。不過他們皆表示拍攝過程最辛苦的並非操練體能，而是要在泥漿中打滾，安芭米芬達更指這次經驗絕對令她永生難忘︰「我一輩子都忘不掉那種味道，它會永遠在我的鼻子裡！」她的落力演出更獲讚賞，被盛讚在電影中看到她的巨大突破。