灰影人｜13歲童星Julia Butters靚爆鏡　演技出眾里安納度都讚好

Netflix破紀錄斥資2億美元（約15.5億港元）製作費的自家電影《灰影人》（The Gray Man），日前上架後登上點擊排行榜冠軍。電影的台前幕後陣容都相當強勁，由《復仇者聯盟》系列羅素兄弟執導；集合賴恩高斯寧（Ryan Gosling）與「美國隊長」基斯伊雲斯（Chris Evans）兩大型男，加上近期人氣爆燈的「邦女郎」Ana de Armas，睇牌面都夠晒吸引。

年僅13歲的Julia Butters星味十足。（IG圖片）

除了幾位巨星，戲中飾演心臟病少女Claire Fitzroy的13歲童星Julia Butters亦備受矚目，她跟賴恩高斯寧有不少對手戲，完美演繹出這個正值青春期的任性反叛角色，加上外型亮麗，成功吸引觀眾注意。

Julia Butters在《從前，有個荷里活》已嶄露頭角。（劇照）

Julia Butters兩歲起就接拍廣告，5歲時正式出道，參演美劇《犯罪心理》（Criminal Minds），之後又成為美劇《美式主婦》（American Housewife）的固定班底演員。2019年Julia Butters參演昆頓塔倫天奴（Quentin Tarantino）執導的《從前，有個荷里活》（Once Upon a Time in Hollywood），與影帝里安納度狄卡比奧（Leonardo DiCaprio）有不少對手戲，里安納度對這位小演員讚不絕口，還封她為「年輕版梅麗史翠普（Meryl Streep）」，相信Julia Butters前途無可限量。