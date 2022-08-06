DC學Marvel制定十年超級英雄拍攝計劃　企圖複製二千億票房神話？

華納兄弟探索公司（Warner Bros Discovery）旗下的DC Comic將會進行結構性的策略調整，據外媒報道，隨華納的領導層大換血，他們並不滿意DC超級英雄宇宙的發展現狀，將會重新計劃DC超級英雄電影的發展方向，並同時宣布剎停原本將會開拍的《蝙蝠女》（Batgirl）電影。

隨探索公司調整對DC超級英雄電影的製作策略，《蝙蝠女》個人電影亦正式宣布剎停。（imdb）

探索公司的行政總裁David Zaslav表示，他們希望效法Marvel的商業模式：「我們將會更集中發展DC，設立小組計劃未來十年的超級英雄電影拍攝，與Kevin Feige在迪士尼為Marvel制定的模式相近。」

探索公司的行政總裁David Zaslav將大力改變DC超級英雄電影的製作策略。（Getty Images）

自從迪士尼積極發展Marvel的電影版圖後，在過去的十多年裡主導了超級英雄電影市場，並形成一鼓風潮。Marvel由2008年至今累積二百七十億美元（約港幣二千一百億）的總票房神話，故華納對DC的策略調整並不令人意外。

Marvel自2008年推出《鐵甲奇俠》電影，開創了極受觀眾歡迎的超級英雄電影浪潮。（imdb）

未來DC超級英雄宇宙中，除今年即將上映、由狄維莊遜（The Rock）主演的《黑亞當》（Black Adam）外，亦宣布將會推出《沙贊！神力集結》（Shazam）的續集《沙贊！眾神之怒》（Shazam！Fury of the Gods）、《水行俠2》（Aquaman and The Lost Kingdom）、《閃電俠》（The Flash）、《小丑》（Joker）的續集《Joker：Folie a Deux》以及傳聞的《蝙蝠俠2》（The Batman 2）。David Zaslav亦提及將會利用串流平台HBO Max作為影院以外的輔助，發展DC超級英雄的電影宇宙。