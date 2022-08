DC學Marvel制定十年超級英雄拍攝計劃　企圖複製二千億票房神話？

華納兄弟探索公司(Warner Bros Discovery)旗下的DC Comic將會進行結構性的策略調整,據外媒報道,隨華納的領導層大換血,他們並不滿意DC超級英雄宇宙的發展現狀,將會重新計劃DC超級英雄電影的發展方向,並同時宣布剎停原本將會開拍的《蝙蝠女》(Batgirl)電影。

隨探索公司調整對DC超級英雄電影的製作策略,《蝙蝠女》個人電影亦正式宣布剎停。(imdb)

探索公司的行政總裁David Zaslav表示,他們希望效法Marvel的商業模式:「我們將會更集中發展DC,設立小組計劃未來十年的超級英雄電影拍攝,與Kevin Feige在迪士尼為Marvel制定的模式相近。」

探索公司的行政總裁David Zaslav將大力改變DC超級英雄電影的製作策略。(Getty Images)

自從迪士尼積極發展Marvel的電影版圖後,在過去的十多年裡主導了超級英雄電影市場,並形成一鼓風潮。Marvel由2008年至今累積二百七十億美元(約港幣二千一百億)的總票房神話,故華納對DC的策略調整並不令人意外。

Marvel自2008年推出《鐵甲奇俠》電影,開創了極受觀眾歡迎的超級英雄電影浪潮。(imdb)

未來DC超級英雄宇宙中,除今年即將上映、由狄維莊遜(The Rock)主演的《黑亞當》(Black Adam)外,亦宣布將會推出《沙贊!神力集結》(Shazam)的續集《沙贊!眾神之怒》(Shazam!Fury of the Gods)、《水行俠2》(Aquaman and The Lost Kingdom)、《閃電俠》(The Flash)、《小丑》(Joker)的續集《Joker:Folie a Deux》以及傳聞的《蝙蝠俠2》(The Batman 2)。David Zaslav亦提及將會利用串流平台HBO Max作為影院以外的輔助,發展DC超級英雄的電影宇宙。