《台北女子圖鑑》桂綸鎂闊別14年再拍劇　逾20位女星每集驚喜現身

改編自大熱日劇《東京女子圖鑑》（Tokyo Girl）的台灣版本《台北女子圖鑑》（Women in Taipei)），桂綸鎂將與多達20位一線演員的星級陣容演出，旋即成為年度最受矚目的華語劇集。女主角桂綸鎂睽違14年重返劇集拍攝，將以更豐富的演出詮釋都會女子的各種蛻變，劇集將於今年秋季在Disney+上架。

故事講述「小鎂」桂綸鎂所飾演的女主角林怡姍，到台北發展的心路歷程。（《台北女子圖鑑》劇照）

在一分鐘先導預告內，記錄「小鎂」桂綸鎂所飾演的女主角林怡姍到台北發展的心路歷程。看似光鮮亮麗的生活，被一句「這是我想要的嗎？」道出忙碌追逐後，內心的掙扎與迷惘。回想到台北發展的初心，當年那個單純懵懂的小女孩，過了20年後是更貼近目標，還是被現實摧毀了理想？

小鎂說︰「台北有很多的可能性，你只要夠勇敢就能接觸到形形色色的人和事物。」（《台北女子圖鑑》劇照）

《台北女子圖鑑》故事主角林怡姍是個從台南永康到台北發展的女子，在先導預告中，可以見到許多林怡姍的人生初體驗：第一次接到工作錄取通知的興奮、第一次被解僱的失落，當然也有面對愛情該如何抉擇的苦惱，想得而不可得的心碎。劇情囊括職場、友情、家庭及愛情，講述當初抱着憧憬踏入都市叢林，四處闖蕩，因而練就一身功夫，離鄉別井的生活。內容貼近當代許多到大城市發展青年的真實生活面向，勢必引起極大共鳴。

台北在小鎂眼中，既快又慢，「它不讓人單一地追求世俗的成功，它也要求人相對地懂得生活。」（《台北女子圖鑑》劇照）

劇集會有王柏傑、夏于喬和林思宇一同演出，每集更有不同演員特別參演，現公開女演員名單包括楊謹華、天心、陸明君、李霈瑜、曾愷玹、姚以緹、連俞涵及張景嵐等，她們以各種樣貌的都會女性，描繪出台北的「女子圖鑑」。